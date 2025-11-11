Taiwán evacua a miles por tormenta Fung-wong

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Taiwán evacuó a más de 3,000 personas de áreas vulnerables y cerró escuelas y oficinas el martes antes de la llegada de la tormenta tropical Fung-wong, que mató al menos a 25 personas y desplazó a más de 1,4 millones en Filipinas.

Fung-wong fue clasificada como un tifón, pero está perdiendo intensidad mientras se acerca a Taiwán y se espera que toque tierra el miércoles por la tarde o noche cerca de la ciudad portuaria suroccidental de Kaohsiung.

La mañana del martes, la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de hasta 108 km/h (67 mph) y ráfagas de 137 km/h (85 mph) y se espera que atraviese la isla y salga por su lado noreste el miércoles por la noche o temprano el jueves, según la agencia meteorológica de Taiwán.

Más de 3,300 personas de cuatro condados y ciudades han sido evacuadas cerca del municipio oriental de Guangfu, donde las inundaciones de un tifón en septiembre causaron que un lago de barrera se desbordara, matando a 18 personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las escuelas y oficinas cerraron el martes en los condados de Hualien y Yilan, mientras que las autoridades meteorológicas emitieron una advertencia terrestre que cubre las áreas sur y suroeste, incluyendo Kaohsiung, el condado de Pingtung, Tainan y Taitung.

China activó una respuesta de emergencia por tifón para sus provincias del sureste: Fujian, Guangdong, Zhejiang y Hainan.

Fung-wong azotó la costa noreste de Filipinas desde el Pacífico el domingo como un supertifón con vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph) y ráfagas de hasta 230 km/h (143 mph). La tormenta, de 1.800 kilómetros (1.100 millas) de ancho, mató al menos a 18 personas en inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias provincias del norte.

Más de un millón de personas seguían desplazadas el martes, incluyendo alrededor de 803,000 que se refugiaban en 11,000 centros de evacuación en toda la región norte de Luzón, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subdirector de la Oficina de Defensa Civil.

Los muertos incluían a 19 personas que murieron principalmente por deslaves en la Cordillera, una región montañosa de seis provincias y escasamente poblada, vulnerable a los deslizamientos de tierra y lodo durante la temporada de lluvias que comienza en junio, dijeron Alejandro y funcionarios provinciales, añadiendo que dos aldeanos siguen desaparecidos en la región.

Los demás murieron debido a inundaciones repentinas, cables eléctricos expuestos y una casa colapsada, dijeron, y añadieron que 29 personas resultaron heridas en el embate.

Entre los muertos había tres niños cuyas casas fueron sepultadas en dos deslizamientos de tierra separados en la provincia montañosa de Nueva Vizcaya, que hirieron a otras cuatro personas, mientras que un deslizamiento de tierra en la provincia cercana de Kalinga mató a dos aldeanos, dijeron las autoridades.

"No es una catástrofe masiva en un solo lugar", expresó Alejandro el martes, señalando que varias personas murieron en deslizamientos de tierra separados.

Filipinas y Taiwán son azotados por numerosos tifones y tormentas cada año y también están en una región propensa a los terremotos.