Hadar Goldin regresa a casa tras 11 años en Gaza

KFAR SABA, Israel (AP) — Decenas de miles de personas se reunieron el martes en un cementerio del centro de Israel para el funeral de un soldado israelí cuyo cuerpo había sido retenido en Gaza durante 11 años. En medio de un ambiente solemne y sosteniendo banderas israelíes, una multitud desbordó el cementerio y bloqueó las calles circundantes.

El entierro del teniente Hadar Goldin fue un momento de cierre para su familia, que ha recorrido el mundo en una campaña pública buscando su regreso. La gran asistencia también reflejó la importancia del caso para el público en general en Israel, donde Goldin se convirtió en un nombre familiar durante la lucha por llevar sus restos a casa después de 4.117 días.

Hamás devolvió sus restos el domingo como parte del acuerdo de alto el fuego mediado por Trump que comenzó el mes pasado. En Gaza todavía quedan los cuerpos de cuatro rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra actual.

Goldin, de 23 años, fue asesinado dos horas después de que entrara en vigor un alto el fuego en la guerra de 2014 entre Israel y Hamás. Durante años antes del ataque del 7 de octubre, carteles con los rostros de Goldin y otro soldado cuyo cuerpo fue secuestrado en 2014, Oron Shaul, miraban desde las intersecciones mientras sus familias hacían campaña para reclamar la devolución de sus cuerpos.

El ejército de Israel determinó hace tiempo que había sido asesinado, basándose en pruebas encontradas en el túnel donde fue llevado su cuerpo, incluyendo una camisa empapada de sangre y objetos religiosos. El ejército recuperó los restos de Shaul en enero.

"Hadar, te esperamos 11 años, es mucho tiempo. Mucho tiempo. Sinceramente, no puedo explicar cómo lo hicimos", dijo Leah Goldin, la madre de Goldin, junto a su tumba. Aunque nunca hubo duda de que Goldin había sido asesinado, poder tocar finalmente su cuerpo le permitió dejar ir sus últimas esperanzas. "Todavía creía que saltarías y dirías '¡Todo está bien!'", dijo.

Los elogios de los hermanos, padres y exprometida de Goldin en su funeral nunca mencionaron al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien también era primer ministro cuando Goldin fue secuestrado y durante la mayor parte del período desde entonces. Reiteraron sus agradecimientos al ejército israelí, incluidos los soldados en reserva, que buscaron incansablemente el cuerpo de Goldin a lo largo de los años.

Netanyahu no asistió al funeral, aunque el jefe del Estado Mayor del ejército de Israel, el teniente general Eyal Zamir, pronunció un elogio en nombre del ejército.

"Destruir Israel desde dentro"

Durante años, Israel tuvo cuatro rehenes en Gaza: Goldin, Shaul y dos israelíes con problemas de salud mental que cruzaron a Gaza por su cuenta y fueron retenidos desde 2014 y 2015.

Los cuatro han sido devueltos de Gaza en el último año. Muchos de los que hablaron en su funeral señalaron cómo, con el regreso del cuerpo de Goldin, la guerra de 2014 finalmente había terminado.

Sus padres viajaron por Israel y por el mundo, reuniéndose con políticos y líderes, y testificando en la ONU en su desesperado intento por recuperar su cuerpo para el entierro.

"El secuestro de cuerpos por parte de Hamás intenta destruir familias y destruir Israel desde dentro", dijo Tzur Goldin, el hermano gemelo de Hadar. Señaló cómo cientos de miles de israelíes a lo largo de los años habían rezado por el regreso de su hermano, encendido velas, asistido a protestas, usado camisetas con su foto o colgado carteles en apoyo.

Su hermana, Ayelet, lo llamó un "momento histórico" al poder finalmente estar con su familia y decir el kaddish de duelo, la oración judía tradicional por los muertos, sobre el cuerpo de su hermano y no sobre una tumba vacía. "De repente, ahora que estás aquí, entiendo cuán sagrado y profundo es traerte a casa, porque aquí es donde perteneces y aquí es donde debes estar", dijo Edna Sarusi, la exprometida de Hadar.

Leah Goldin dijo a The Associated Press a principios de este año que recuperar el cuerpo de su hijo forma parte del contrato social entre Israel y sus ciudadanos, quienes están obligados por ley a servir en el ejército.

"Hadar es un soldado que fue al combate y lo abandonaron, y destruyeron sus derechos humanitarios y los nuestros también", afirmó Goldin. Dijo que su familia a menudo se sentía frustrada por la falta de apoyo del gobierno en su lucha por traer a Hadar, un artista con talento para el dibujo que acababa de comprometerse, a casa para su entierro.

Directiva Hannibal

Docenas de palestinos murieron en los esfuerzos iniciales de Israel por recuperar a Goldin, en lo que testigos palestinos describieron como un bombardeo intenso e indiscriminado.

Temiendo que un soldado hubiera caído en manos enemigas, Israel invocó su directiva Hannibal, un protocolo que permitía el uso intensivo de la fuerza para evitar la captura de un militar, y las fuerzas israelíes atacaron un vecindario en las afueras de la ciudad sureña de Rafah con fuego de artillería, disparos de tanques y ataques aéreos, matando a más de 110 palestinos.

Los residentes palestinos describieron una experiencia aterradora mientras huían de sus hogares y buscaban refugio en medio de un intenso bombardeo del área. Grupos de derechos humanos identificaron a 121 personas muertas y acusaron a Israel de cometer crímenes de guerra al supuestamente usar fuerza desproporcionada o indiscriminada y no distinguir entre civiles y combatientes.

La directiva fue cancelada por el ejército en 2016 tras fuertes críticas. En 2017, el ejército introdujo una versión revisada.

En la guerra de 2014 murieron más de 2.200 palestinos, incluidos cientos de civiles, y se infligieron daños generalizados a la infraestructura de Gaza. Otras 73 personas murieron en el lado israelí durante 50 días de combates.