Termina primera fase del alto al fuego en la Franja

Deir Al-Balah, Gaza.- El yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, se reunió el lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para hablar de la próxima fase del alto al fuego en la Franja de Gaza, mientras Israel devolvía los restos de otros 15 palestinos.

Los restos de cuatro rehenes aún permanecen en Gaza después de que milicianos palestinos liberaran los restos de otros.

La primera etapa del acuerdo que entró en vigor el 10 de octubre está llegando a su fin. La siguiente etapa contempla la implementación de gobierno para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. No está claro en qué punto se encuentran ambas iniciativas.

Israel puso fin a otro alto al fuego a principios de este año después de un período de intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. En ese momento, los mediadores no pudieron llevar a Hamás e Israel a la mesa para negociar una retirada de tropas y un plan para el futuro gobierno de Gaza.

Por cada rehén israelí devuelto, Israel ha estado devolviendo los restos de 15 palestinos. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que la Cruz Roja entregó más cuerpos el lunes, elevando el número total recibido hasta ahora a 315.

Netanyahu y Kushner discutieron el progreso y el futuro de la tregua, según la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

El acuerdo se ha centrado en la primera fase de detener los combates, liberar a todos los rehenes y aumentar la ayuda humanitaria a Gaza. Kushner también estaba ayudando en las negociaciones para el paso seguro de 150-200 miembros de Hamás atrapados a cambio de entregar sus armas.