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Telescopio capta una estrella moribunda

Por AP

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Telescopio capta una estrella moribunda

Cabo Cañaveral, Flo.- Una estrella moribunda nunca se había visto tan hermosa.

El Telescopio Gemini Norte, situado en la cima del Mauna Kea, el pico más alto de Hawai, captó el cuerpo celeste en sus últimos estertores. La imagen fue difundida el jueves por NOIRLab, de la Fundación Nacional de Ciencias, que opera el telescopio.

En realidad, se trata de un sistema estelar binario a 1.500 años luz de distancia, conocido como la Nebulosa Bola de Cristal por la nube esférica, de color blanco lechoso, que lo rodea. Un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros (casi 6 billones de millas).

Esta nube de gas se forma cuando una estrella desprende sus capas externas cerca del final de su existencia. El núcleo estelar expuesto calienta la nube a decenas de miles de grados, lo que le da un resplandor etéreo.

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Los científicos creen que una de las dos estrellas que orbitan en la nebulosa planetaria —que en su día fue más grande que nuestro Sol— murió.

Gemini Norte observó la nebulosa—conocida formalmente como NGC 1514— el año pasado y la imagen se completó en color la semana pasada.

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