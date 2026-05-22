Telescopio capta una estrella moribunda
Cabo Cañaveral, Flo.- Una estrella moribunda nunca se había visto tan hermosa.
El Telescopio Gemini Norte, situado en la cima del Mauna Kea, el pico más alto de Hawai, captó el cuerpo celeste en sus últimos estertores. La imagen fue difundida el jueves por NOIRLab, de la Fundación Nacional de Ciencias, que opera el telescopio.
En realidad, se trata de un sistema estelar binario a 1.500 años luz de distancia, conocido como la Nebulosa Bola de Cristal por la nube esférica, de color blanco lechoso, que lo rodea. Un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros (casi 6 billones de millas).
Esta nube de gas se forma cuando una estrella desprende sus capas externas cerca del final de su existencia. El núcleo estelar expuesto calienta la nube a decenas de miles de grados, lo que le da un resplandor etéreo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los científicos creen que una de las dos estrellas que orbitan en la nebulosa planetaria —que en su día fue más grande que nuestro Sol— murió.
Gemini Norte observó la nebulosa—conocida formalmente como NGC 1514— el año pasado y la imagen se completó en color la semana pasada.
no te pierdas estas noticias
Arrestan en EE.UU. a dos por crear pornografía deepfake con IA
AP
Los arrestos reflejan la creciente preocupación por el uso indebido de IA para crear imágenes falsas y dañinas.
Trump y Rubio agitan amenaza militar contra Cuba tras cargos a Raúl Castro
AP
China rechaza sanciones de EE.UU. y apoya a Cuba en defensa de su soberanía nacional.
Incendian centro de ébola en Rwampara por disputa de cuerpo
AP
El brote de ébola en Congo suma 160 muertes sospechosas y se extiende a nuevas provincias.