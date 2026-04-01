Terremoto en Indonesia deja una persona muerta y daños en viviendas

YAKARTA, Indonesia (AP) — Un terremoto en aguas de Indonesia provocó el jueves pequeñas olas de tsunami, cobró la vida de por lo menos una persona y causó daños en casas y edificios, informaron funcionarios.

Detalles confirmados

El terremoto de magnitud 7,4 tuvo su epicentro en el mar de las Molucas a una profundidad de 35 kilómetros (22 millas), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Las olas de tsunami se registraron en varias estaciones de monitoreo menos de media hora después, entre ellas en Bitung, con una altura de 20 centímetros (8 pulgadas), y en Halmahera Occidental, con una altura de 30 centímetros (1 pie), de acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

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El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, en Honolulu, informó de olas de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) en Davao, en el sur de Filipinas. Unas tres horas después del sismo, no había amenaza para zonas más distantes.

Un fuerte temblor de unos 10 o 20 segundos se sintió en Bitung, una localidad costera en la provincia de Célebes Septentrional, y en zonas aledañas. También se sintió en la ciudad de Ternate, en la provincia vecina de Molucas del Norte, según la Agencia de Gestión de Desastres de Indonesia.

Impacto en la comunidad

De acuerdo con las evaluaciones iniciales, se reportaron daños leves o moderados en partes de Ternate, donde las autoridades locales de gestión de desastres señalaron que una iglesia en el distrito de la isla Batang Dua sufrió afectaciones, al igual que dos viviendas en Ternate Sur. Las autoridades continuaban con sus evaluaciones en Bitung, indicó la agencia.

La Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia informó que una mujer de 70 años falleció en el distrito de Minahasa, en Célebes Septentrional, y otro residente resultó herido.

"A estas alturas, aún se requiere precaución, particularmente en las comunidades ubicadas a lo largo de la costa", dijo el portavoz de la Agencia de Gestión de Desastres, Abdul Muhari. Hizo un llamado a los residentes a permanecer alejados de playas y zonas costeras hasta que las autoridades emitan un aviso oficial.

Después del sismo principal se registraron por lo menos dos réplicas, ambas con epicentro mar adentro. Los funcionarios dijeron que ninguna de las réplicas tenía potencial para provocar un tsunami, aunque se alcanzaron a sentir en las zonas afectadas.

"Acabábamos de despertarnos y de repente se sintió el terremoto... todos salimos corriendo de la casa", relató el residente Marten Mandagi. "El temblor fue muy fuerte".

Mandagi dijo que no había visto ningún daño en su zona. "Todavía estamos comprobando si hay daños o no. Pero aquí estamos a salvo, no hay víctimas ni destrucción", dijo.

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 280 millones de habitantes, se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es azotado con frecuencia por terremotos y erupciones volcánicas.