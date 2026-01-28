logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos

Las ganancias de Tesla se reducen por segundo año consecutivo, ¿cómo afectará esto a la empresa?

Por AP

Enero 28, 2026 05:21 p.m.
A
Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos

NUEVA YORK (AP) — Las ganancias anuales de Tesla cayeron a su nivel más bajo desde la pandemia hace cinco años, debido a que los boicots afectaron sus ventas y perdió el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo ante un rival chino.

La compañía dirigida por Elon Musk informó el miércoles que las ganancias netas del año pasado cayeron 46% a 3.800 millones de dólares. Fue el segundo año consecutivo con una fuerte caída en las ganancias. El descenso se produjo a pesar de la introducción de modelos más económicos y de la promesa de Musk de mantenerse enfocado en la empresa después de una incursión en la política de Estados Unidos.

Aun así, los inversores de Tesla han mantenido la fe en Musk. Las acciones han subido 9% en el último año.

Musk ha estado instando a los inversores a centrarse menos en las ventas de automóviles y más en lo que él considera un brillante nuevo futuro de robotaxis que transportarán a millones de personas en autos sin necesidad de conductores, ni siquiera volantes, y de robots que se encargarán de regar las plantas y cuidar a los ancianos. Se espera que los inversores y analistas escuchen más de esos planes en una conferencia telefónica más tarde el miércoles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Para el cuarto trimestre del año pasado, las ganancias netas de Tesla cayeron 61% a 840 millones de dólares, o 24 centavos por acción. Excluyendo cargos únicos, las ganancias netas totalizaron 50 centavos por acción, en comparación con el pronóstico de los analistas de 45 centavos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos
Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos

Tesla pierde terreno como fabricante de vehículos eléctricos

SLP

AP

Las ganancias de Tesla se reducen por segundo año consecutivo, ¿cómo afectará esto a la empresa?

Sobrepoblación carcelaria en Guatemala: desafío para contener violencia pandillera
Sobrepoblación carcelaria en Guatemala: desafío para contener violencia pandillera

Sobrepoblación carcelaria en Guatemala: desafío para contener violencia pandillera

SLP

AP

Marco Villeda destaca la importancia del control carcelario en la lucha contra la violencia pandillera en Guatemala.

Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela
Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela

Marco Rubio anuncia medidas para controlar el dinero del petróleo de Venezuela

SLP

AP

El Secretario de Estado Marco Rubio revela planes para el manejo de fondos petroleros en Venezuela.

Presidente de Brasil advierte sobre fragilidad en integración regional en foro en Panamá
Presidente de Brasil advierte sobre fragilidad en integración regional en foro en Panamá

Presidente de Brasil advierte sobre fragilidad en integración regional en foro en Panamá

SLP

AP

Presidente brasileño alerta sobre incapacidad de actuar conjuntamente en América Latina y el Caribe