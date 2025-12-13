Tiroteo con múltiples víctimas en Universidad Brown de EE.UU.

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en el campus de la Universidad Brown en Providence, según el sistema de alertas de la escuela. Las autoridades policiales dijeron que había múltiples víctimas de disparos.

La universidad emitió una alerta de tirador activo e instó a los estudiantes y al personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales.

Hasta el momento, la policía no ha dado detalles sobre el número de víctimas, sus condiciones o las circunstancias del tiroteo.

Las autoridades dijeron inicialmente que se había detenido a un sospechoso, antes de informar que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechosos, según las alertas emitidas a través del sistema de notificación de emergencias de la universidad.

"Aún estamos obteniendo información sobre lo que pasó, pero estamos diciéndole a las personas que cierren la puerta y que permanezcan alerta", dijo el concejal de Providence John Goncalves, en cuya demarcación se incluye el campus de Brown. "Como exalumno de Brown, como alguien que ama a la comunidad de Brown y representa esta área, tengo el corazón roto. Mi corazón está con todos los familiares y las personas que han resultado afectadas".

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye más de 100 laboratorios, decenas de aulas y oficinas.

El presidente Donald Trump dijo a última hora de la tarde que había sido informado sobre el tiroteo.

"¡Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas!" dijo en su red social.

Se instó a los estudiantes a refugiarse en el lugar mientras la policía respondía a la situación, y se indicó al público que evitara el área. Un policía advirtió a los miembros de los medios de comunicación que se refugiaran en vehículos porque el área seguía siendo una escena activa.

Las autoridades advirtieron que la información seguía siendo preliminar mientras los investigadores trabajaban para determinar lo ocurrido.

La policía investigaba activamente y aún recopilaba información de la escena, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad de Providence. El FBI informó que ya colabora en la respuesta.

La escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, es una institución privada sin fines de lucro con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y poco más de 3.000 de posgrado, según su sitio web.

El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.