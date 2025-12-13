Tiroteo en Campus de Universidad Brown en Providence

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — La policía respondió a una situación de tirador activo el sábado en el campus de la Universidad Brown en Providence, según el sistema de alertas de la escuela. Las autoridades policiales dijeron que había múltiples víctimas de disparos.

Las autoridades dijeron inicialmente que se había detenido a un sospechoso, antes de informar que no era así y que la policía aún buscaba a uno o más sospechosos.

El tiroteo se reportó cerca del edificio Barus & Holley, una estructura de siete pisos que alberga la Escuela de Ingeniería y el Departamento de Física, según el sitio web de la escuela. Incluye 117 laboratorios, 150 oficinas, 15 aulas y 29 laboratorios.

Un policía advirtió a los miembros de los medios de comunicación que se refugiaran en vehículos porque el área seguía siendo una escena activa. Agentes con armas de asalto y vehículos de emergencia llenaban muchas de las calles que rodean la escuela de ingeniería.

Las autoridades aún recopilaban información, dijo Kristy DosReis, jefa de información pública de la ciudad.

La escuela, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, es una institución privada sin fines de lucro con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y poco más de 3.000 de posgrado, según su sitio web.

El sábado fue el segundo día de exámenes finales para el semestre de otoño.