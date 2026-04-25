Tiroteo en hospital Swedish Endeavor Chicago deja dos policías heridos
El Departamento de Policía de Chicago no ha brindado más detalles sobre el incidente.
CHICAGO (AP) — Un hospital de Chicago ordenó el confinamiento de sus ocupantes el sábado debido a un tiroteo en sus predios.
Detalles confirmados
El Hospital Swedish de Endeavor Health informó el sábado que los pacientes y el personal del centro de salud estaban a salvo y que, a media tarde, no había ninguna amenaza activa.
Impacto en la comunidad
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El tiroteo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. La prensa local reportó que dos policías resultaron heridos. El Departamento de Policía de Chicago no respondió a múltiples solicitudes de más información.
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