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Tiroteo en hospital Swedish Endeavor Chicago deja dos policías heridos

El Departamento de Policía de Chicago no ha brindado más detalles sobre el incidente.

Por AP

Abril 25, 2026 06:46 p.m.
A
Tiroteo en hospital Swedish Endeavor Chicago deja dos policías heridos

CHICAGO (AP) — Un hospital de Chicago ordenó el confinamiento de sus ocupantes el sábado debido a un tiroteo en sus predios.

Detalles confirmados

El Hospital Swedish de Endeavor Health informó el sábado que los pacientes y el personal del centro de salud estaban a salvo y que, a media tarde, no había ninguna amenaza activa.

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El tiroteo ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. La prensa local reportó que dos policías resultaron heridos. El Departamento de Policía de Chicago no respondió a múltiples solicitudes de más información.

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