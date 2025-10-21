logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Segundo día de protestas en la UASLP

Fotogalería

Segundo día de protestas en la UASLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tormenta Tropical Melissa se forma en el Caribe

Meteorólogos advierten sobre fuertes lluvias y vientos en la región

Por AP

Octubre 21, 2025 02:59 p.m.
A
Tormenta Tropical Melissa se forma en el Caribe

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Melissa se formó en el mar Caribe el martes, mientras los meteorólogos advirtieron que fuertes lluvias, inundaciones y vientos fuertes podrían afectar a Haití y Jamaica más adelante en la semana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una alerta de huracán para partes de Haití, mientras que el gobierno jamaicano emitió una alerta de tormenta tropical.

El martes por la mañana, Melissa se encontraba a unos 490 kilómetros (305 millas) al sur de Puerto Príncipe, Haití, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph). Se movía hacia el oeste a 22 km/h (14 mph).

Las autoridades dijeron que Haití y la República Dominicana podrían recibir de 13 a 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia para el viernes, mientras que Aruba, Puerto Rico y Jamaica podrían recibir de 2,5 a 8 centímetros (1 a 3 pulgadas) de lluvia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta Tropical Melissa se forma en el Caribe
Tormenta Tropical Melissa se forma en el Caribe

Tormenta Tropical Melissa se forma en el Caribe

SLP

AP

Meteorólogos advierten sobre fuertes lluvias y vientos en la región

Robo de joyas en el Louvre: Valoradas en 88 millones de euros
Robo de joyas en el Louvre: Valoradas en 88 millones de euros

Robo de joyas en el Louvre: Valoradas en 88 millones de euros

SLP

AP

El sistema de seguridad del Louvre bajo escrutinio tras el robo de joyas valuadas en 88 millones de euros.

Reunión entre Trump y Putin en Budapest en pausa por llamada entre Rubio y Lavrov
Reunión entre Trump y Putin en Budapest en pausa por llamada entre Rubio y Lavrov

Reunión entre Trump y Putin en Budapest en pausa por llamada entre Rubio y Lavrov

SLP

AP

La llamada entre Rubio y Lavrov detiene temporalmente la cumbre entre Trump y Putin en Budapest, centrada en el conflicto de Ucrania.

Javier Milei reformará su gabinete tras elecciones legislativas en Argentina
Javier Milei reformará su gabinete tras elecciones legislativas en Argentina

Javier Milei reformará su gabinete tras elecciones legislativas en Argentina

SLP

AP

Tras las elecciones legislativas, Javier Milei anuncia ajustes en su gabinete para avanzar en sus planes de reformas económicas.