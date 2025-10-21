Aseguran plantíos de marihuana y campamentos en Chihuahua

CIUDAD JUÁREZ, Chih. (EL UNIVERSAL).- Varios plantíos de marihuana y campamentos fueron asegurados en un operativo coordinado entre la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al norte del municipio de Chihuahua.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la intervención ocurrió en el lugar conocido como Rancho Georgina, que se encuentra ubicado hacia el norte de esta capital, a la altura de Nuevo Delicias, con rumbo hacia el municipio de Namiquipa.

La acción se llevó a cabo tras darle seguimiento a denuncias por la presencia de plantíos de enervantes en el municipio de Chihuahua.

En el lugar se comenzó ya con la destrucción de la droga y los implementos localizados en el lugar, que eran utilizados como "tendederos" para el procesamiento de secado de las plantas.

Intervinieron elementos del Ejército, Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación, quienes ubicaron siete sembradíos de marihuana, cinco tendederos y tres campamentos.

En uno de los campamentos había cinco tendederos de 10 por 4 metros y de 30 a 40 matas de marihuana de aproximadamente 1.75 metros secándose.