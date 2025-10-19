Tragedia en Hong Kong: Avión de carga Emirates se estrella al aterrizar

logo pulso
Por AP

Octubre 19, 2025 09:12 p.m.
HONG KONG (AP) — Un avión de carga se salió de la pista en Hong Kong y cayó al mar al aterrizar, causando la muerte de dos personas, informaron las autoridades.

El vuelo de Emirates, proveniente de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, estaba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong alrededor de las 3:50 de la mañana, según la autoridad aeroportuaria de Hong Kong.

Cuatro miembros de la tripulación en el avión fueron rescatados y llevados al hospital. Los reportes iniciales de la policía indicaron que dos personas en un vehículo terrestre del aeropuerto murieron.

Emirates indicó que el carguero Boeing 747, con el número EK9788, fue arrendado con tripulación y operado por la aerolínea de carga turca Act Airlines. En los arrendamientos con tripulación, la compañía que suministra el avión también se encarga de la tripulación, el mantenimiento y el seguro. La aerolínea indicó que había carga a bordo.

Emisoras locales de Hong Kong mostraron la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto. La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido.

El Boeing 747 de carga es un avión de la aerolínea turca AirACT que volaba para Emirates SkyCargo, con el número de vuelo EK9788. Despegó del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong señaló en un comunicado que estaba dando seguimiento con la aerolínea y otras partes involucradas en el incidente.

