Tragedia en Huancané: Incendio en restaurante deja al menos 10 muertos

LIMA (AP) — Un incendio en un restaurante de una ciudad en los Andes del sur peruano, que no cuenta con una compañía de bomberos local y donde se celebraba el cumpleaños de un estudiante, dejó al menos 10 muertos y tres heridos, informaron el viernes las autoridades.

El siniestro empezó la víspera en el restaurante "Calma Tripas" de la ciudad de Huancané, ubicada muy cerca del lago Titicaca, que es compartido por Perú y Bolivia. El fuego se inició en el primer piso y luego llegó hasta la segunda planta donde estaban las víctimas que no pudieron bajar, indicó a la prensa local el funcionario municipal de Huancané, Yasmani Torres.

La ciudad no cuenta con una compañía de bomberos por lo que los vecinos, funcionarios municipales y la policía cargaron cubos de agua para intentar apagar el fuego. También llevaron un camión cisterna para distribuir agua, relató por teléfono a The Associated Press Francisco Villanueva, director del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Huancané, donde estudiaban las víctimas.

Villanueva dijo que los estudiantes se reunieron para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, quien cumplía 21 años. "Tenían la torta lista para cantar cuando empezó el incendio", dijo Villanueva, quien supo este detalle porque conversó con una estudiante que sobrevivió al siniestro. El cumpleañero está en la lista de fallecidos, otorgada por las autoridades médicas del hospital Lucio Aldazábal Pauca de Huancané. Tres heridos por quemaduras se encuentran en el nosocomio.

El director relató que los estudiantes se encontraban atrapados en la segunda planta y no podían salir ni siquiera por las ventanas del balcón de madera porque estaban cerradas y selladas. "Pese a los intentos de un grupo de personas no se pudo abrirlas y mirar con impotencia cómo no puedes ayudar es algo indescriptible", dijo. Los cuerpos de los estudiantes fueron hallados calcinados la madrugada del viernes, indicó.