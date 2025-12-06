Cubierta exterior de la planta de Chernóbil tiene graves daños

La cubierta exterior de la planta nuclear de Chernóbil sufrió "graves daños en un ataque con drones en febrero pasado", lo que significa que "perdió sus funciones de seguridad clave" y requiere una "reparación rápida y completa".

Así lo reveló hoy la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

La "Nueva cubierta segura" (NSS) se construyó para prevenir fugas radiactivas del reactor destruido en el accidente nuclear de 1986.

Un equipo de la AIEA verificó que, en el ataque de febrero pasado, la estructura ®perdió su capacidad de contención¯, pero sin encontrar daños permanentes.

"Se efectuaron intervenciones temporales limitadas en el tejado, pero una restauración completa y oportuna sigue siendo esencial para evitar un mayor deterioro y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo", sostuvo el director de la AIEA, Rafael Mariano Grossi.