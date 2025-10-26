Trágico tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania

LINCOLN UNIVERSITY, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Un tiroteo registrado durante festejos al aire libre en la Universidad Lincoln de Pensilvania la noche del sábado dejaron un muerto y seis heridos, cuando estudiantes y exalumnos celebraban el regreso a casa en la escuela de tradición afroestadounidense, informaron las autoridades.

Una persona que tenía un arma de fuego fue detenida y las autoridades investigan la posibilidad de que haya habido más de un tirador, si bien no creen que las instalaciones universitarias sigan bajo peligro, dijo el fiscal del condado Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, durante una breve conferencia de prensa el domingo por la mañana.

"No tenemos muchas respuestas sobre lo que sucedió exactamente", dijo. "Lo que les diré es que hoy estamos operando como si este no fuera un incidente en el que alguien vino con la intención de causar un daño masivo en un campus universitario".

Las autoridades informaron que el tiroteo ocurrió en torno a las 9:30 de la noche frente a un edificio enorme llamado el Centro Cultural Internacional, donde se habían instalado carpas y mesas para comer y socializar tras un partido de fútbol americano llevado a cabo poco antes.

"Fue una escena caótica, y la gente huyó en todas direcciones", dijo el fiscal del distrito. Instó a cualquier persona con videos de la escena u otra información que pudiera ayudar en la investigación a contactar al FBI.

Las autoridades no compartieron detalles sobre las víctimas, como su estado de salud o dónde estaban siendo atendidos los heridos.

El campus se encuentra unos 70 kilómetros (45 millas) al suroeste de Filadelfia. Los detectives del condado Chester dirigían la investigación, con el apoyo de la policía estatal y el FBI.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, escribió en X que fue informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo de su administración y familia.

"Súmense a Lori y a mí para rezar por la comunidad de la Universidad Lincoln", expresó.

El jefe de policía de la Universidad Lincoln, Marc Partee, dijo que el tiroteo devastó a la comunidad universitaria en lo que se suponía que era un día de alegría celebrando el legado de la escuela.

"Si hubiera otra palabra para describir eso, que sea más impactante, la usaría", comentó, "pero 'devastado' es un comienzo".