Connolly celebra victoria en Irlanda

Londres, Ing.- Catherine Connolly, la candidata independiente de izquierda que obtuvo el respaldo de los partidos izquierdistas de Irlanda, incluido el Sinn Féin, ganó la elección presidencial del país con una victoria aplastante contra su rival de centroderecha.

Los resultados oficiales muestran un fuerte apoyo de los votantes a Connolly como presidenta, un cargo principalmente ceremonial en Irlanda. Obtuvo el 63% de los votos de primera preferencia una vez excluidos los votos nulos, en comparación con el 29% de su rival Heather Humphreys, del partido de centroderecha Fine Gael.

Connolly, de 68 años, dijo el sábado por la noche en el Castillo de Dublín que abogaría por la diversidad y sería una voz por la paz que “se basa en nuestra política de neutralidad”.

“Seré una presidenta inclusiva para todos ustedes, y lo considero un honor absoluto”, dijo.

Humphreys admitió su derrota el sábado antes de que finalizara el conteo de votos.

Connolly, exabogada que ha sido legisladora desde 2016, ha criticado abiertamente a Israel por la guerra en Gaza. También ha advertido contra la creciente “militarización” de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Sucederá a Michael D. Higgins, quien ha sido presidente desde 2011, tras haber agotado el máximo de dos mandatos de siete años. Será la décima presidenta de Irlanda y la tercera mujer en ocupar el puesto.

La funcionaria logró el respaldo de distintos partidos de izquierda, entre ellos, el Sinn Féin, el Partido Laborista y los socialdemócratas.

El primer ministro Micheál Martin felicitó el sábado a Connolly por su “muy amplia victoria electoral”. Dijo que esperaba trabajar con la nueva presidenta mientras “Irlanda continúa desempeñando un importante papel en el escenario mundial, y mientras esperamos ocupar la presidencia de la UE en la segunda mitad de 2026”.