Tras 2 años, permiten WhatsApp en Irán

Teherán, Irán.- El gobierno iraní anunció el martes que había levantado la prohibición de usar WhatsApp y Google Play después de más de dos años, informó la agencia oficial IRNA.

El informe indicó que el Consejo Supremo de Ciberespacio del país tomó la decisión en una reunión liderada por el presidente reformista Masoud Pezeshkian, quien ha prometido eliminar las restricciones en las redes sociales.

El ministro de Telecomunicaciones Sattar Heshemi, en una publicación en X, calificó la decisión como un “primer paso” en la eliminación de restricciones y dijo que “continuaremos por esta vía”, indicando la posibilidad de desbloquear otros servicios.

Muchas personas contactadas por The Associated Press en la capital, Teherán, y otras ciudades dijeron que tenían acceso a los servicios en computadoras, pero aún no en teléfonos móviles.

WhatsApp es la tercera plataforma de mensajería más popular en Irán después de Instagram y Telegram.

La prohibición sobre WhatsApp y Google Play se implementó en 2022 durante protestas masivas contra el gobierno por la muerte de una mujer detenida por la policía de moral del país por supuestamente violar el estricto código de vestimenta. Las protestas se calmaron en 2023 después de una represión por parte de la policía y las fuerzas de seguridad que resultó en la muerte de cientos de personas y el encarcelamiento de miles.