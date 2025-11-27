logo pulso
Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Tripulación de EEUU y Rusia llega a Estación Espacial Internacional en nave espacial rusa Soyuz

Chris Williams de la NASA y cosmonautas rusos despegan hacia la Estación Espacial Internacional.

Por AP

Noviembre 27, 2025 05:40 p.m.
Tripulación de EEUU y Rusia llega a Estación Espacial Internacional en nave espacial rusa Soyuz

MOSCÚ (AP) — Una tripulación compuesta por tres personas de Estados Unidos y Rusia comenzó una misión hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave espacial rusa tras un exitoso despegue el jueves.

Un cohete impulsor Soyuz despegó a las 2:27 de la tarde (9:27 de la mañana, GMT) desde la instalación de lanzamiento de Baikonur, arrendada por Rusia en Kazajistán, para poner en órbita la Soyuz MS-28.

La nave, con el astronauta de la NASA Chris Williams y sus dos colegas rusos Sergei Mikaev y Sergei Kud-Sverchkov, se acopló a la Estación Espacial Internacional aproximadamente tres horas después del despegue.

Los tres tienen programado pasar aproximadamente ocho meses en el puesto orbital. La NASA informó que se trata del primer vuelo espacial para Williams, un físico, y Mikaev, un piloto militar. Este es el segundo vuelo para Kud-Sverchkov.

En la Estación Espacial Internacional, el trío se sumará a los astronautas de la NASA Mike Fincke, Zena Cardman y Jonny Kim, al astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón Kimiya Yui y a los cosmonautas rusos Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky y Oleg Platonov.

Williams llevará a cabo investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas en el puesto orbital destinadas a avanzar en la exploración espacial humana y beneficiar la vida en la Tierra, indicó la NASA.

