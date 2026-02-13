Trump advierte a Irán mientras refuerza despliegue del USS Ford

"Ente listas para proyectar poder, defenderse y proteger los intereses de Estados Unidos en la región".

El grupo de ataque del Ford llevará a más de 5.000 soldados adicionales a Oriente Medio, pero pocas capacidades o armas que no existan ya dentro del grupo del Lincoln. Tener dos portaaviones duplicará el número de aeronaves y municiones disponibles para los planificadores militares y para Trump.

Dada la posición actual del Ford en el Caribe, es probable que pasen semanas antes de que llegue frente a la costa de Irán.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a que acepte restringir su programa nuclear y, anteriormente, por la sangrienta represión de Teherán a las protestas realizadas a nivel nacional.

Irán y Estados Unidos mantuvieron conversaciones indirectas en Omán hace una semana, y Trump advirtió después a Teherán que no alcanzar un acuerdo con su gobierno sería "muy traumático". Conversaciones similares sostenidas el año pasado finalmente se rompieron en junio, cuando Israel lanzó lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán que incluyó el bombardeo de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes.

A la pregunta de un reportero sobre las nuevas negociaciones, Trump respondió el viernes que "creo que serán exitosas. Y si no lo son, va a ser un mal día para Irán".

El miércoles, el mandatario mantuvo largas conversaciones con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y afirmó que le insistió que las negociaciones con Irán debían continuar. Netanyahu insta al gobierno a presionar a Teherán para que reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a su apoyo a grupos extremistas como Hamás y Hezbollah como parte de cualquier acuerdo.

Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Antes de la guerra de junio, el país había enriquecido uranio hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico antes de alcanzar los niveles de grado armamentístico.

Impacto en tripulación y mantenimiento por despliegues prolongados

El USS Ford inició su despliegue a finales de junio de 2025, lo que significa que, en dos semanas, su tripulación habrá estado movilizada por ocho meses. Aunque no está claro cuánto tiempo permanecerá el buque en Oriente Medio, la medida encamina a la tripulación para un despliegue inusualmente largo.

El principal oficial de la Marina, el almirante Daryl Caudle, dijo a los reporteros el mes pasado que mantener al Ford más tiempo en el mar sería "altamente disruptivo" y que él era "un gran opositor a las extensiones".

Los portaaviones suelen desplegarse por seis o siete meses. "Cuando pasa de ese plazo, eso altera vidas, altera cosas... funerales que estaban planeados, matrimonios que estaban planeados, bebés que estaban planeados", dijo Caudle.

Señaló que extender el despliegue del Ford complicaría su mantenimiento y conservación al desajustar el calendario de reparaciones, añadir más desgaste y aumentar el número de equipos que necesitarán atención.

En comparación, el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower tuvo un despliegue de nueve meses en Oriente Medio en 2023 y 2024, cuando pasó gran parte de su tiempo enfrentándose a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen. El buque entró en mantenimiento a principios de 2025 según lo programado, pero superó con creces su fecha de finalización, prevista para julio, y permanece en el astillero hasta el día de hoy.

Caudle dijo a The Associated Press en una entrevista reciente que su visión es desplegar buques más pequeños y nuevos cuando sea posible, en lugar de recurrir de manera constante a enormes portaaviones.

Duelo nacional en Irán tras represión y tensiones con EE.UU.

El despliegue se produce mientras Irán está de luto.

Irán enfrenta una ira aún latente por su amplia represión a toda disidencia. Ese sentimiento podría intensificarse en los próximos días a medida que las familias de los fallecidos comiencen el tradicional duelo de 40 días por sus seres queridos. Videos publicados en internet han mostrado ya a dolientes reunidos en distintas partes del país mostrando retratos de sus muertos.

Una grabación presuntamente mostraba a dolientes en un cementerio en la provincia de Razavi Khorasan, el jueves. Allí, con un gran altoparlante portátil, la gente entonaba la canción patriótica "Ey Iran", que data de la década de 1940, cuando la nación estaba bajo el gobierno del sha Mohammad Reza Pahlavi.

Aunque inicialmente fue prohibida tras la Revolución Islámica de 1979, el gobierno teocrático de Irán la ha utilizado para recabar apoyo.