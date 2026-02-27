Trump advierte sobre negociaciones nucleares con Irán y da más tiempo

TEL AVIV, Israel (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el viernes que "no está contento" con la más reciente ronda de conversaciones con Irán sobre su programa nuclear, pero indicó que dará más tiempo a los negociadores para alcanzar un acuerdo y evitar otra guerra en Oriente Medio.

Donald Trump y su postura sobre las negociaciones nucleares con Irán

El mandatario declaró un día después de que enviados de Estados Unidos sostuvieron otra ronda inconclusa de conversaciones indirectas con Irán en Ginebra. A medida que las fuerzas estadounidenses se concentran en la región, Trump ha amenazado con emprender acciones militares en caso de que Irán no acepte un acuerdo de gran alcance sobre su programa nuclear, mientras que Teherán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos y niega que esté tratando de construir un arma nuclear.

"No estoy contento con el hecho de que no estén dispuestos a darnos lo que debemos tener. Eso no me entusiasma. Veremos qué pasa. Hablaremos más tarde", declaró Trump a los periodistas el viernes al salir de la Casa Blanca. "No estamos exactamente contentos con la forma en que están negociando. No pueden tener armas nucleares", agregó.

Trump fue interrogado sobre los riesgos de que Estados Unidos se involucre en un conflicto prolongado en Oriente Medio si lanza ataques contra Irán.

"Supongo que se podría decir que siempre hay un riesgo", respondió. "Ya sabes, cuando hay guerra, existe el riesgo de cualquier cosa, buena o mala".

Horas después, durante una visita a Texas, Trump se mostró más pesimista y dijo a los periodistas que los negociadores iraníes "no quieren ir lo suficientemente lejos. Es una lástima".

Reiteró que no quería que se le permita a Irán enriquecer uranio a ningún nivel y que, al ser una nación rica en petróleo, no debería tener la necesidad de enriquecer uranio para un programa energético.

Cuando un reportero le preguntó qué tan cerca estaba de tomar una decisión sobre una posible acción militar, Trump respondió: "Preferiría no decirlo".

Visita de Marco Rubio a Israel y medidas diplomáticas

Rubio viaja rumbo a Israel

El Departamento de Estado anunció en un comunicado que Rubio estará el lunes y martes en Israel para "analizar una serie de prioridades regionales, incluidas Irán, Líbano y los actuales esfuerzos para implementar un plan de paz de 20 puntos del presidente Trump para Gaza". No ofreció más detalles.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha instado desde hace tiempo a Estados Unidos para que tome una postura más dura hacia Irán, advirtiendo que Israel responderá a cualquier ataque iraní.

Antes de su viaje, Rubio declaró a Irán como un "Estado patrocinador de detención indebida", y el Departamento de Estado podría invalidar los pasaportes estadounidenses para viajar a Irán.

Aseguró que la medida se debía a los continuos arrestos y encarcelamientos de "estadounidenses inocentes" y ciudadanos de otros países en la nación para usarlos como ficha de negociación política. La medida no conlleva automáticamente ninguna sanción, pero Rubio añadió que si Irán no pone fin a esas prácticas, podría hacer ilegal usar un pasaporte estadounidense para viajar hacia o desde Irán. Esa restricción sólo se aplica actualmente a Corea del Norte.

En un informe confidencial del organismo de control nuclear de la ONU se confirmó que Irán no ha dado acceso a los inspectores a sitios nucleares sensibles desde que fueron fuertemente bombardeados durante la guerra de 12 días lanzada por Israel en junio. Como resultado, indicó que no podía confirmar las afirmaciones de Irán de que detuvo el enriquecimiento de uranio tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

El informe fue distribuido a los países miembros y fue visto por The Associated Press.

Medidas de seguridad y evacuación en Israel ante tensiones

Quienes quieran irse "deberán hacerlo hoy"

El anuncio de la visita de Rubio se produjo pocas horas después de que la embajada de Estados Unidos en Jerusalén implementara el estatus de "salida autorizada" para el personal no esencial y sus familiares, lo que significa que el personal elegible puede abandonar el país de manera voluntaria con gastos cubiertos por el gobierno.

En un correo electrónico, el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, instó al personal que esté considerando irse a hacerlo rápidamente, aconsejándoles que se concentren primero en conseguir cualquier vuelo que salga de Israel y luego dirigirse a Washington.

"Quienes deseen acogerse a la SA deben hacerlo HOY", escribió Huckabee, usando un acrónimo de "salida autorizada".

"Aunque podría haber vuelos de salida en los próximos días, puede que no los haya", añadió. El correo electrónico fue relatado a The Associated Press por una persona relacionada con la misión de Estados Unidos y que no estaba autorizada a compartir detalles.

El viernes, en una reunión abierta con el personal después de que se enviara el correo electrónico, Huckabee les dijo que estaba alentando a las aerolíneas a que siguieran dando servicio.

Irán y Estados Unidos se retiraron el jueves de otra ronda de negociaciones nucleares en Ginebra sin un acuerdo. Está previsto que la próxima semana se celebren conversaciones técnicas en Viena.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo el jueves que "lo que debe ocurrir ha quedado claramente expuesto de nuestra parte", sin ofrecer detalles. Irán ha exigido durante mucho tiempo un alivio de las duras sanciones internacionales a cambio de tomar medidas para limitar, pero no poner fin, a su programa nuclear.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, quien ha mediado las conversaciones, se reunió el viernes con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para analizar las negociaciones.

"Agradezco su participación y espero un progreso adicional y decisivo en los próximos días", publicó al-Busaidi en la red social X. "La paz está a nuestro alcance".

Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, sostuvo un encuentro con Christopher Yeaw, funcionario estadounidense de control de armas. Grossi publicó en X que ambos tuvieron un "intercambio oportuno sobre cuestiones actuales de no proliferación, incluidas las de Irán y otras áreas de interés común".

Mientras tanto, el jefe de la ONU instó a Irán y a Estados Unidos "a centrarse en la vía diplomática".

"Vemos mensajes positivos que salen de las vías diplomáticas, lo cual seguimos alentando", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, según su portavoz Stéphane Dujarric.

"También vemos movimientos militares muy preocupantes en toda la región, lo cual es extremadamente inquietante también".

Estados Unidos ha reunido una enorme flota de aeronaves y buques de guerra en Oriente Medio. Uno de los portaaviones está ya en posición y otro va en camino hacia la región. Irán afirma que responderá a cualquier ofensiva de Estados Unidos atacando a las fuerzas estadounidenses en la región, lo que podría incluir a las estacionadas en bases estadounidenses situadas en países árabes aliados.

Aerolíneas como KLM, con sede en Holanda, ya han anunciado planes para suspender los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, y otras embajadas también han hecho planes para realizar salidas autorizadas desde Israel y países vecinos.

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido dijo que "debido a la situación de seguridad, el personal de Reino Unido ha sido retirado temporalmente de Irán". Indicó que la embajada operaba de forma remota.

En Israel, Reino Unido dijo el viernes que trasladó a parte del personal diplomático y a sus familias desde Tel Aviv a otro lugar no especificado dentro de Israel "como medida de precaución". En una actualización de sus recomendaciones de viaje, el Ministerio de Exteriores recomienda abstenerse de "todo viaje que no sea esencial" a Israel.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el jueves que Reino Unido estaba enfocado en "apoyar el proceso político" entre Washington y Teherán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, mientras tanto, recomendó urgentemente no viajar a Israel.

El miércoles, Australia "ordenó la salida de todos los dependientes de los funcionarios australianos destinados en Israel en respuesta al deterioro de la situación de seguridad en Oriente Medio". China, India y varios países europeos con misiones en Irán han aconsejado a sus ciudadanos que eviten viajar al país.

El Ministerio de Exteriores de China también aconsejó a sus ciudadanos que ya están en Irán que se marchen, según un comunicado difundido por medios estatales chinos.