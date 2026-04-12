Trump anuncia bloqueo naval en estrecho de Ormuz tras fin de negociaciones

ISLAMABAD (AP) — El presidente Donald Trump aseguró el domingo que la Marina estadounidense comenzaría implementará un bloqueo que impida que las embarcaciones salgan o entren al estrecho de Ormuz después de que las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán terminaron sin un acuerdo.

Trump ordena bloqueo naval en estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que bloqueará todos los puertos iraníes a partir de las 10 de la mañana del lunes, hora del este de Estados Unidos, o 5:30 de la tarde, hora de Irán.

El CENTCOM señaló que aplicará el bloqueo "imparcialmente sobre las embarcaciones de todas las naciones”. Añadió que permitirá que los barcos que viajen entre puertos no sean iraníes naveguen por el estrecho de Ormuz.

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Trump quiere debilitar la principal herramienta de presión de Irán durante el conflicto armado después de exigir la reapertura de la vía por la que antes de la guerra navegaba el 20% del petróleo comercializado a nivel mundial.

El tráfico en el estrecho ha sido limitado incluso después de que se acordó un alto el fuego. Compañía de rastreo marítimo afirman que más de 40 embarcaciones comerciales han cruzado el canal desde el inicio del alto el fuego.

Un bloqueo estadounidense podría sacudir aún más los mercados energéticos globales.

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones del domingo, después de darse a conocer el bloqueo. El precio del crudo estadounidense de referencia subió un 8% a 104,24 dólares por barril, mientras que la mezcla Brent, de referencia internacional, subió un 7% a 102,29 dólares por barril. El crudo Brent costaba aproximadamente 70 dólares por barril antes del inicio de la guerra a finales de febrero.

Respuesta de Irán y contexto regional

Irán: “Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”

La Guardia Revolucionaria iraní señaló poco después que el estrecho seguía bajo el “control absoluta” de Irán y estaba abierto a embarcaciones no militares, mientras que las militares serían recibidas con una “respuesta contundente”, de acuerdo con dos agencias noticiosas semioficiales de Irán.

Durante la sesión de negociaciones de 21 horas, el ejército de Estados Unidos informó que dos destructores cruzaron el estrecho de cara a los trabajos de retiro de minas, la primera vez que se registraría un evento de este tipo desde el inicio de la guerra. Irán negó el reporte.

El plan de Trump de usar a la Marina para bloquear el estrecho no es realista y tendrá que ceder en algunos temas con Irán, afirmó Andreas Krieg, profesor titular de estudios de seguridad en el Kings College London. “No hay ninguna herramienta, en términos de presión militar, que pueda usar para salirse con la suya”, afirmó Krieg.

Trump subrayó que el fracaso en las conversaciones giró en torno a las ambiciones nucleares de Teherán. En comentarios a Fox News, el mandatario estadounidense volvió a amenazar con atacar infraestructura civil.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien estuvo al frente de la misión de su país en las negociaciones, se dirigió a Trump a su regreso a Irán: “Si ustedes pelean, nosotros pelearemos”.

No se sabe qué ocurrirá después de que expire el alto el fuego

Las conversaciones cara a cara fueron las negociaciones de más alto nivel entre los rivales desde la Revolución Islámica de 1979.

Ninguna de las partes indicó qué ocurrirá después de que expire el alto el fuego el 22 de abril.

“Necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear”, declaró el vicepresidente JD Vance, quien encabezó a la delegación estadounidense.

Los negociadores iraníes no pudieron aceptar todos los “límites” de Estados Unidos, subrayó un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a describir oficialmente la postura de las partes. Algunos de estos límites incluían que Irán nunca obtenga un arma nuclear, poner fin al enriquecimiento de uranio, desmantelar las principales instalaciones de enriquecimiento y permitir la recuperación de su uranio altamente enriquecido, además de la reapertura del estrecho y el fin al financiamiento de Hamás, Hezbollah y los hutíes.

Funcionarios iraníes dijeron que las conversaciones se vinieron abajo por dos o tres temas clave, de los cuales culparon a la “extralimitación” de Estados Unidos. Qalibaf, quien destacó avances en las negociaciones, dijo que ahora es momento para que Estados Unidos “decida si puede ganarse nuestra confianza o no”.

El ministro paquistaní de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, dijo que su país intentará facilitar un nuevo diálogo en los próximos días. Irán dijo que estaba abierto a continuar las conversaciones, informó la agencia estatal iraní IRNA.

La Unión Europea instó a realizar mayores esfuerzos diplomáticos. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, en la costa sur del estrecho de Ormuz, pidió a las partes “hacer concesiones dolorosas”. Y el Kremlin dijo que el presidente ruso Vladímir Putin había “enfatizado su disposición” a ayudar a lograr un arreglo diplomático en una llamada con el presidente de Irán.

El programa nuclear de Irán es un punto clave de fricción

Las tensiones giraban en torno al programa nuclear de Irán desde mucho antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero. Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, 2.055 en Líbano, 23 en Israel, así como más de una docena en Estados árabes del golfo Pérsico, y han causado daños a la infraestructura en media docena de países.

Teherán rechaza que esté desarrollando armas nucleares, pero ha insistido en su derecho a un programa nuclear civil. El histórico acuerdo nuclear de 2015, del que Trump posteriormente retiró a Estados Unidos, tomó más de un año de negociaciones. Expertos dicen que su reserva de uranio enriquecido, aunque no es de grado armamentístico, está técnicamente a un paso.

Un diplomático iraní, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones, negó que las negociaciones hayan fracasado por las ambiciones nucleares de Irán.

En Irán había un renovado agotamiento y enojo tras meses de agitación que habían comenzado con protestas nacionales por temas económicos y luego políticos, y después semanas de bombardeos estadounidenses e israelíes.

“Nunca hemos buscado la guerra. Pero si intentan ganar mediante conversaciones lo que no lograron ganar en el campo de batalla, eso es absolutamente inaceptable”, dijo Mohammad Bagher Karami en Teherán.

En otras partes de la región, los ataques aéreos disminuyeron, excepto en Líbano.

Israel y Líbano: tensiones y negociaciones

La propuesta de 10 puntos de Irán para las conversaciones pedía un alto a los ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano. Israel ha dicho que el alto el fuego no se aplicaba allí, pero Irán y Pakistán afirmaron lo contrario.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó el domingo partes del sur de Líbano bajo control israelí. Los ataques israelíes y la invasión terrestre en el sur de Líbano se han intensificado después de que Hezbollah lanzó cohetes hacia Israel en los primeros días de la guerra.

Se tiene previsto Israel y Líbano inicien el martes sus negociaciones en Washington después del sorpresivo anuncio de Israel autorizando conversaciones pese a la falta de relaciones oficiales. Israel quiere que el gobierno de Líbano asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbollah, pero el grupo ha sobrevivido durante décadas a los esfuerzos por limitar su fuerza.

El día en que se anunció el acuerdo de alto el fuego con Irán, Israel bombardeó Beirut con ataques aéreos, matando a más de 300 personas, según el Ministerio de Salud.

La Agencia Nacional de Noticias estatal de Líbano informó que seis personas murieron el domingo en la aldea de Maaroub, cerca de la ciudad costera de Tiro.