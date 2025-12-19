Trump anuncia Patriot Games para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Este jueves el presidente Donald Trump dio un anuncio que generó gran conmoción entre los usuarios en redes sociales. Se trata de la realización de los "Patriot Games" como parte de la celebración por el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026.

Lo que parecía ser un festejo único se convirtió en un mal augurio cuando diversos usuarios de redes sociales comenzaron a comparar esta iniciativa con "Los Juegos del Hambre", la popular saga de ficción protagonizada por Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen y Josh Hutcherson como Peeta Mellark.

El anuncio provocó todo tipo de reacciones en internet, desde comparaciones hasta bromas entre simpatizantes demócratas. El gobernador de Illinois, J.B Pritzker citó la nota en X y compartió una fotografía del presidente Coriolanus Snow, dictador de Panem y villano principal de la saga de libros.

¿En qué consisten los "Patriot Games"?

De acuerdo con el adelanto dado por el presidente Trump en el sitio de Freedom 250, los "Patriot Games" consisten en una competencia deportiva para los mejores jóvenes atletas de secundaria en todo Estados Unidos, el cual planea su primera edición para el próximo otoño de 2026, en el marco de la celebración por el 250 aniversario del país.

Según la explicación del mandatario, esta riña deportiva tendrá lugar en Washington D.C., corazón y capital de la nación norteamericana, específicamente en la Casa Blanca. De esta forma, para el enfrentamiento se elegirá a un joven y una joven de cada estado y territorio del país.

Asimismo, Trump añadió que este evento tendrá una duración de cuatro días e incluso será televisado a nivel nacional, bajo la dirección de Robert F. Kennedy, secretario de Salud y Servicios Humanos. Además, agregó que "no habrá hombres jugando en deportes femeninos", mostrando los esfuerzos de su administración por impedir que atletas transgénero participen en quipos deportivos femeninos.

¿Por qué los están comparando con Los Juegos del Hambre?

Luego de darse a conocer las condiciones de la extravagante competencia, las plataformas digitales enloquecieron con comparaciones a Los Juegos del Hambre, una saga literaria y cinematográfica que retrata un mundo distópico en el que se realiza una cruel competencia anual entre 24 "tributos" de todos los distritos.

Basada en la novela homónima de Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre muestra un escenario ficticio en el que dos jóvenes de 12 distritos deben enfrentarse en un duelo a muerte en el Capitolio de Panem. Esta lucha es televisada en toda la ciudad y el ganador de cada edición anual recibe comida y suministros para su distrito, además de fama y reconocimiento.

Además de esta competencia, el presidente tiene planeado un evento de UFC en la Casa Blanca el Día de la Bandera el próximo 14 de junio, así como la instalación de una Gran Feria Estatal en National Mall, la cual será la sede del festejo principal del Día de la Independencia el 4 de julio, con un discurso presidencial y "el mayor espectáculo pirotécnico del mundo".