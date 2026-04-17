Trump dice que bloqueo a Irán terminará "tan pronto se firme un acuerdo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el bloqueo a los puertos de Irán terminará "tan pronto se firme un acuerdo" y sin dar más detalles se mostró optimista sobre los avances entorno al conflicto en Oriente Medio.

Acciones de la autoridad

Trump dijo que las conversaciones "caminan por buen camino" y que al firmar un acuerdo terminará con el bloqueo que sus fuerzas armadas mantienen sobre los puertos de Irán desde el inicio de esta semana, durante su arribo a Arizona para participar en un evento de la organización conservadora Turning Point, del fallecido activista, ultraconservador Charlie Kirk.

El Comando Central de Estados Unidos anunció el martes que había logrado bloquear los puertos de Irán, donde transita el 90 % del comercio de la república islámica, como una medida de presión adicional de Trump luego de las conversaciones sin acuerdos que se desarrollaron en Islamabad el fin de semana.

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¿Qué declararon Trump y representantes sobre las negociaciones?

Este viernes previamente, Trump dijo que: "Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días", expresó en una breve llamada telefónica con el medio digital estadounidense Axios.

El líder estadounidense aseguró que el acuerdo "garantizará la seguridad de Israel", país que "saldrá fortalecido" después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Representantes estadounidenses e iraníes mantuvieron el fin de semana pasado unas negociaciones de paz en Islamabad, las de más alto nivel entre ambos países desde la revolución islámica de 1979, pero concluyeron sin acuerdo.

Tras esa ronda de contactos, Trump ordenó un bloqueo naval contra Irán, país al que acusó de no querer renunciar a sus ambiciones nucleares.

El presidente estadounidense ha sugerido que este fin de semana podría haber una segunda ronda de contactos en la capital paquistaní, pero no ha sido confirmado de forma oficial.