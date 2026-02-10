logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Mundo

Trump dijo que "todos sabían" de los abusos de Epstein

El testimonio de Michael Reiter ante el FBI en 2019 aporta detalles sobre lo que Trump sabía.

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:42 p.m.
A
Trump dijo que todos sabían de los abusos de Epstein

NUEVA YORK, EU, febrero 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

Donald Trump
le dijo en 2006

al jefe de la policía de Palm Beach, Michael Reiter, que las actividades de Jeffrey Epstein con menores eran ampliamente conocidas tanto en Nueva York como en Florida. Lo informó el "Miami Herald" citando una entrevista de Reiter con el FBI realizada en 2019.
"Gracias a Dios lo están deteniendo, todos sabían lo que estaba haciendo", habría dicho Trump poco después de que surgieran las primeras acusaciones contra Epstein, según el testimonio del exjefe policial ante los agentes federales.
En esa declaración, Reiter también aseguró que Trump describió a Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Epstein, como una persona "malvada y centrada solo en sí misma".
El entonces empresario le habría contado además que en una ocasión estuvo cerca de Epstein cuando había adolescentes presentes, pero que se retiró inmediatamente de la situación.
Las declaraciones de Reiter ante el FBI se produjeron en 2019, en el marco de la investigación federal contra Epstein, que ese mismo año fue arrestado nuevamente por cargos de tráfico sexual de menores. El financiero había sido detenido por primera vez en 2006 tras denuncias de jóvenes en Palm Beach, aunque en 2008 llegó a un acuerdo judicial que le permitió cumplir una condena reducida.
El caso Epstein sacudió a las élites políticas, financieras y sociales de Estados Unidos y el Reino Unido, debido a sus vínculos con figuras influyentes. El financista mantenía relaciones con empresarios, políticos y miembros de la realeza, lo que alimentó durante años especulaciones sobre la red de contactos que lo rodeaba.
Trump, que había coincidido socialmente con Epstein en Nueva York y Florida en los años noventa y principios de los 2000, afirmó en distintas ocasiones que se había distanciado de él antes de que estallara el escándalo. En 2002, sin embargo, había declarado a una revista que Epstein era un "tipo fantástico" y que le gustaban las mujeres "tan jóvenes como a mí", una frase que volvió a circular tras las investigaciones.
Epstein fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba juicio en Nueva York, en un caso que involucraba a figuras poderosas de la política, las finanzas y el espectáculo. Maxwell, por su parte, fue condenada en 2021 por tráfico sexual y otros delitos vinculados al caso.
La revelación sobre la conversación entre Trump y la policía arroja nueva luz sobre lo que el actual presidente sabía sobre las actividades de Epstein y su entorno en los años previos a la causa federal.

