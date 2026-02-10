Trump dijo que "todos sabían" de los abusos de Epstein

NUEVA YORK, EU, febrero 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

al jefe de lade Palm Beach,, que las actividades de Jeffrey Epstein coneran ampliamente conocidas tanto en Nueva York como en Florida. Lo informó el "Miami Herald" citando una entrevista decon el FBI realizada en 2019."Gracias a Dios lo están deteniendo, todos sabían lo que estaba haciendo", habría dichopoco después de que surgieran las primeras acusaciones contra Epstein, según el testimonio del exjefe policial ante los agentes federales.En esa declaración,también aseguró quedescribió a, colaboradora cercana de Epstein, como una persona "malvada y centrada solo en sí misma".El entonces empresario le habría contado además que en una ocasión estuvo cerca de Epstein cuando había, pero que se retiró inmediatamente de la situación.Las declaraciones deante el FBI se produjeron en 2019, en el marco de lacontra Epstein, que ese mismo año fue arrestado nuevamente por cargos de tráfico sexual de. El financiero había sido detenido por primera vez entras denuncias de jóvenes en Palm Beach, aunque en 2008 llegó a un acuerdo judicial que le permitió cumplir una condena reducida.Elsacudió a las élites políticas, financieras y sociales de Estados Unidos y el Reino Unido, debido a sus vínculos con figuras influyentes. El financista mantenía relaciones con empresarios, políticos y miembros de la realeza, lo que alimentó durante años especulaciones sobre laque lo rodeaba., que había coincidido socialmente con Epstein en Nueva York y Florida en los años noventa y principios de los 2000, afirmó en distintas ocasiones que se había distanciado de él antes de que estallara el escándalo. En, sin embargo, había declarado a una revista que Epstein era un "tipo fantástico" y que le gustaban las mujeres "tan jóvenes como a mí", una frase que volvió a circular tras las investigaciones.Epstein fue hallado muerto en su celda enmientras esperaba juicio en Nueva York, en un caso que involucraba a figuras poderosas de la política, las finanzas y el espectáculo. Maxwell, por su parte, fue condenada en 2021 por tráfico sexual y otros delitos vinculados al caso.La revelación sobre la conversación entrey laarroja nueva luz sobre lo que el actual presidente sabía sobre lasy su entorno en los años previos a la