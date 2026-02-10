logo pulso
Mundo

Casa Blanca no aclara si Trump conocía delitos de Epstein

Por EFE

Febrero 10, 2026 03:03 p.m.
A
Karoline Leavitt / Foto: Archivo

Karoline Leavitt / Foto: Archivo

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió este martes en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió su relación con el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, aunque no aclaró si el republicano conocía sus delitos.

"A diferencia de muchas otras personas nombradas en los archivos de Jeffrey Epstein, el presidente Trump rompió su relación con él y fue honesto y transparente al respecto durante años", aseguró Leavitt en una rueda de prensa.

De acuerdo con la última tanda de documentos del caso Epstein publicada por el Departamento de Justicia, el exjefe de policía de Florida sugirió que Trump conocía en 2006 los delitos del magnate.

Michael Reiter aseguró que Trump le dijo durante una llamada telefónica hace casi 10 años que "gracias a Dios que han detenido" a Epstein.

Sobre estas nuevas informaciones, Leavitt se mostró evasiva: "Mire, fue una llamada telefónica que pudo haber ocurrido en 2006 o no. No sé la respuesta a esa pregunta".

"Lo que diré es que el presidente siempre ha sido consecuente y que expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago porque, francamente, Epstein era un canalla", agregó.

Tras varias preguntas sobre Epstein, la portavoz de la Casa Blanca concluyó su intervención con un "vamos a dejar eso atrás".

Desde este lunes los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar las versiones sin censura de todos los documentos del caso Epstein hechos públicos por el Departamento de Justicia tras una ley aprobada en noviembre. 

