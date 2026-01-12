Trump evalúa medidas militares junto al ejército para Irán

WASHINGTON, EU., enero 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense está evaluando "opciones muy concretas" para Irán.

El martes, el presidente estadounidense se reunirá en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Trump afirmó que está evaluando una posible acción militar contra Irán. "Parece que están empezando a hacerlo", declaró, respondiendo a los periodistas a bordo del Air Force One, quienes le preguntaron si Teherán había cruzado la línea roja que había identificado previamente: la matanza de manifestantes.

"Estamos evaluando esto muy seriamente. El ejército lo está examinando y estamos evaluando algunas opciones muy concretas. Tomaremos una decisión", añadió el presidente estadounidense.

