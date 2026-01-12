logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump evalúa medidas militares junto al ejército para Irán

Reunión clave en la Casa Blanca para discutir opciones militares ante la situación con Irán.

Por El Universal

Enero 12, 2026 02:55 p.m.
A
Trump evalúa medidas militares junto al ejército para Irán

WASHINGTON, EU., enero 12 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Donald Trump afirmó que el ejército estadounidense está evaluando "opciones muy concretas" para Irán.

El martes, el presidente estadounidense se reunirá en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Trump afirmó que está evaluando una posible acción militar contra Irán. "Parece que están empezando a hacerlo", declaró, respondiendo a los periodistas a bordo del Air Force One, quienes le preguntaron si Teherán había cruzado la línea roja que había identificado previamente: la matanza de manifestantes.

"Estamos evaluando esto muy seriamente. El ejército lo está examinando y estamos evaluando algunas opciones muy concretas. Tomaremos una decisión", añadió el presidente estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump evalúa medidas militares junto al ejército para Irán
Trump evalúa medidas militares junto al ejército para Irán

Trump evalúa medidas militares junto al ejército para Irán

SLP

El Universal

Reunión clave en la Casa Blanca para discutir opciones militares ante la situación con Irán.

Mattel presenta Barbie autista para promover inclusión
Mattel presenta Barbie autista para promover inclusión

Mattel presenta Barbie autista para promover inclusión

SLP

AP

Mattel amplía su línea con una Barbie autista para celebrar la diversidad e inclusión en juguetes.

Jueza realizará audiencia sobre la incautación de la mochila de Luigi Mangione
Jueza realizará audiencia sobre la incautación de la mochila de Luigi Mangione

Jueza realizará audiencia sobre la incautación de la mochila de Luigi Mangione

SLP

AP

Policía de Altoona en el foco por incautación de mochila en arresto de Mangione

Paz mantiene alza de combustible mientras se levantan los bloqueos en Bolivia
Paz mantiene alza de combustible mientras se levantan los bloqueos en Bolivia

Paz mantiene alza de combustible mientras se levantan los bloqueos en Bolivia

SLP

AP

Sindicatos y gobierno en Bolivia pactan la eliminación del subsidio a los combustibles, generando repercusiones en la economía y la población.