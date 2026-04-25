Trump ordena desminado en estrecho de Ormuz para proteger rutas

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la Marina estadounidense está retirando minas iraníes del estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para los envíos de petróleo cuya interrupción amenaza cada vez más a la economía mundial.

Acciones de la autoridad

Expertos señalan que rastrear explosivos submarinos podría llevar meses pese a un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en la guerra, que ya ha durado varias semanas. Cualquier afirmación futura de que Estados Unidos despejó la vía navegable por la que suele pasar el 20% del petróleo mundial podría no convencer a los cargueros comerciales y a sus aseguradoras de que por fin el tránsito es seguro.

"Ni siquiera hace falta que hayas colocado minas; basta con que hagas creer a la gente que lo has hecho", afirmó Emma Salisbury, investigadora del Programa de Seguridad Nacional del Foreign Policy Research Institute.

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"Y aunque Estados Unidos rastree el estrecho y diga que todo está despejado, lo único que tienen que hacer los iraníes es decir: ´Bueno, en realidad, todavía no las han encontrado todas´", añadió la experta, quien también es investigadora asociada del Royal Navy Strategic Studies Centre. "Hay un límite a lo que Estados Unidos puede hacer para devolver esa confianza al transporte marítimo comercial".

Buscar minas es una de las tácticas más recientes anunciadas por el gobierno de Trump para que el tráfico vuelva a atravesar el estrecho, mientras el alza de los precios de la energía y los efectos económicos más amplios suponen un riesgo político. Estados Unidos también ha bloqueado los puertos de Irán y ha incautado barcos vinculados a Teherán, pero el presidente manifestó el sábado que ordenó a sus enviados que no viajen a Pakistán para las más recientes conversaciones sobre el alto el fuego después de que el principal diplomático iraní saliera de Islamabad.

Pentágono y tiempos estimados

Funcionarios del Pentágono dijeron a legisladores que probablemente tomaría seis meses despejar las minas que Irán colocó en el estrecho, según una persona familiarizada con la situación que habló bajo condición de anonimato para tratar información sensible. La información se entregó el martes en una sesión informativa clasificada en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Al ser consultado sobre el cálculo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró el viernes a los periodistas que el ejército no especularía sobre un calendario, pero no lo negó.

"Supuestamente eso fue algo que se dijo", señaló Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono. "Pero confiamos en nuestra capacidad, en el periodo de tiempo correcto, de despejar cualquier mina que identifiquemos".

Trump ordenó a la Marina que ataque cualquier embarcación que esté colocando minas en el estrecho.

"Además, nuestros ´barreminas´ están despejando el estrecho ahora mismo", escribió el presidente el jueves en redes sociales. "¡Por la presente ordeno que esa actividad continúe, pero a un nivel triplicado!"

El almirante Brad Cooper, el principal comandante de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo recientemente a los periodistas que el ejército trabajaría para despejar minas del estrecho. No ofreció detalles.

No hay indicios de que el ejército de Estados Unidos utilice buques de guerra —sus activos de desminado más visibles— en el estrecho en este momento.

Pero la Marina también cuenta en la región con buzos y pequeños equipos de técnicos de desactivación de explosivos capaces de retirar minas. Son un objetivo menos evidente que un gran buque de guerra.

Expertos también señalan que parte del equipo de desminado podría trasladarse fuera de los barcos y desplegarse desde tierra.

Para Irán es más fácil colocar minas que encontrarlas, dice experta

No está claro si se ha desplegado una sola mina. Irán sólo ha mencionado la "probabilidad" de minas en las rutas del estrecho previas a la guerra.

Las estimaciones de las reservas de minas de Irán se sitúan en unos pocos miles, indicó Salisbury, del Foreign Policy Research Institute. Se cree que la mayoría de sus explosivos submarinos son modelos soviéticos antiguos. Algunos de los más nuevos podrían ser de China o fabricados en el país.

"Colocar minas es mucho más fácil que barrer minas, así que literalmente puedes tirar estas cosas desde la parte trasera de una lancha rápida", afirmó, aunque señaló que Estados Unidos probablemente podría verlo.

Irán también tiene pequeños submarinos que pueden colocar minas y son mucho más difíciles de detectar, agregó la experta. Dijo que no ha visto indicios de que hayan sido destruidos en la guerra.

Si Irán ha colocado minas en el estrecho, no son las bolas con púas que flotan en la superficie que se ven en las películas, explicó Salisbury. Es probable que los explosivos estén en el lecho marino o amarrados a él con un cable y flotando bajo la superficie. Pueden activarse por el cambio de presión del agua cuando pasa un barco o por el sonido de su motor.

Cómo puede Estados Unidos rastrear minas en el estrecho

La Marina de Estados Unidos tiene ahora dos buques de combate litoral en Oriente Medio capaces de rastrear minas, dijo un funcionario de defensa que declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre movimientos militares sensibles.

Dos barreminas de la clase Avenger de Estados Unidos con base en Japón también han partido hacia Oriente Medio, pero hasta el viernes, se encontraban en el océano Pacífico, indicó el funcionario.

Steven Wills, un teniente comandante retirado que sirvió en un barco de la clase Avenger, señaló que la Marina probablemente busca explosivos marinos para crear un canal seguro a través del estrecho. El barrido de minas es un proceso más lento que por lo general ocurre después de un conflicto.

"La caza de minas es como caminar por tu patio arrancando malezas y dientes de león uno por uno para poder caminar con seguridad de un lado al otro. El barrido de minas es más como cortar el césped", dijo Wills, experto del Center for Maritime Strategy de la Navy League of the United States.

Scott Savitz, investigador de RAND Corp. que se centra en operaciones navales y desminado, afirmó que la Marina no necesariamente tiene que retirar hasta la última mina.

"Todavía hay zonas que no se han despejado desde la Segunda Guerra Mundial —y en algunos casos, desde la Primera Guerra Mundial— simplemente porque ello requiere muchísimos recursos y lleva mucho tiempo", explicó.

Wills indicó que los equipos en los buques de combate litoral de la Marina pueden desplegar vehículos no tripulados operados a distancia que usan sonar y otra tecnología para encontrar minas. También llevan cargas para destruir los explosivos.

Los barcos de la Marina de Estados Unidos también pueden contar con equipos de desactivación de explosivos, incluidos buzos, que pueden buscar y destruir minas, señaló Wills. Los helicópteros pueden buscar minas usando láseres.

Las navieras sopesan los riesgos

Con el tiempo, las navieras estarán dispuestas a asumir algunos riesgos para viajar por el estrecho "sobre todo teniendo en cuenta lo lucrativo que es", dijo Savitz.

Según el procedimiento de aprobación de Irán para los buques que quieren transitar el estrecho, los barcos deben tomar una ruta distinta a la de antes de la guerra: hacia el norte, cerca de la costa iraní.

Las aseguradoras están añadiendo una cláusula que exige a los propietarios de los barcos que contacten a las autoridades iraníes para garantizar un paso seguro, dijo Dylan Mortimer, líder de guerra marítima en Reino Unido para el corredor de seguros Marsh.

Esa certificación no menciona específicamente a las minas y pretende proteger contra todo el espectro de amenazas, incluidos ataques con misiles y drones o incautaciones, explicó Mortimer.

Pero las minas, como mínimo, desempeñan un papel psicológico, un fenómeno que Mortimer llamó el "espectro de la amenaza".

"Eso juega a favor de los iraníes, porque haya minas allí o no, la gente cree que las hay y actuará en consecuencia", manifestó Mortimer.

Esos temores podrían significar que tome más tiempo restablecer la confianza en que el estrecho es seguro aun después de la guerra.