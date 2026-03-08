Trump urge a usar el ejército contra cárteles

Doral, Florida.- El presidente Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos y los países de América Latina están uniendo fuerzas para combatir a los violentos cárteles, mientras su gobierno busca demostrar que sigue comprometido con afinar el enfoque de la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental, aun cuando enfrenta una crisis de máxima gravedad.

El mandatario instó a los líderes regionales reunidos en su club de golf en el área de Miami a emprender acciones militares contra los cárteles del narcotráfico y las pandillas transnacionales que, afirmó, representan una "amenaza inaceptable" para la seguridad nacional del hemisferio.

"La única manera de derrotar a estos enemigos es desatar el poder de nuestros ejércitos", afirmó Trump. "Tenemos que usar a nuestro ejército. Ustedes tienen que usar a sus ejércitos". Al mencionar a la coalición encabezada por Estados Unidos que enfrentó al grupo Estado Islámico en Oriente Medio, el republicano sostuvo que "ahora debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa".

La reunión, bautizada por la Casa Blanca como cumbre "Escudo de las Américas", se realizó apenas dos meses después de que el mandatario ordenó una audaz operación militar de Estados Unidos para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y trasladarlo junto con su esposa a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de drogas.

Los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago se reunieron con el presidente republicano en Trump National Doral Miami, un complejo de golf donde también tiene previsto albergar la cumbre del Grupo de los 20 a finales de este año.

Llamó la atención la ausencia en la cumbre de las dos potencias dominantes de la región —Brasil y México—, así como de Colombia, que durante mucho tiempo fue el pilar de la estrategia antidrogas de Estados Unidos en la región.

Trump se quejó de que México es el "epicentro de la violencia de los cárteles", donde los capos de la droga "orquestan gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio".

"Los cárteles controlan México", afirmó Trump. "No podemos permitir eso. Demasiado cerca de nosotros. Demasiado cerca de ustedes".