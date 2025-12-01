Tulip Siddiq y Hasina sentenciadas por abuso de poder

DACA, Bangladesh (AP) — Un tribunal en la capital de Bangladesh sentenció el lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a cinco años de prisión y a su sobrina, la legisladora del Partido Laborista Británico Tulip Siddiq, a dos años de prisión por corrupción relacionada con un proyecto de tierras del gobierno.

Rabiul Alam, el juez del Tribunal Especial de Daca, afirmó que Hasina abusó de su poder como primera ministra, y Siddiq fue culpable de influir corruptamente en su tía para ayudar a su madre y a dos hermanos a obtener un terreno en un proyecto gubernamental. La madre de Siddiq, Sheikh Rehana, fue condenada a siete años de prisión y considerada la principal participante en el caso.

El juez también multó a las tres con 813 dólares cada una y ordenó la cancelación del terreno asignado a Rehana. Hay otros 14 sospechosos.

El partido Liga Awami de Hasina señaló que el veredicto era "totalmente predecible" y que el organismo de control de la corrupción "es en sí mismo un mecanismo político utilizado con fines políticos".

"Las acusaciones contra Sheikh Hasina, su hermana y muchos otros, incluidos miembros de su familia inmediata y extendida, son firmemente negadas", se indicó en un comunicado del partido enviado a The Associated Press. "El proceso no pasa ninguna prueba razonable de equidad judicial, un punto que ha sido señalado con firmeza por expertos legales tanto locales como internacionales".

La fiscalía explicó que Siddiq fue juzgada como ciudadana de Bangladesh y las autoridades resaltaron que obtuvieron un pasaporte, su tarjeta de identidad nacional y número de impuestos. Pero Siddiq disputó la afirmación y dijo que es ciudadana británica, no ciudadana de Bangladesh.

Siddiq, quien representa a las áreas de Hampstead y Highgate en Londres en el Parlamento británico, describió el veredicto como "una completa farsa".

"El resultado de este tribunal canguro es tan predecible como injustificado", dijo en un comunicado. "Mi enfoque siempre ha sido mis electores en Hampstead y Highgate y me niego a ser distraída por la política sucia de Bangladesh".

Khan Mohammed Mainul Hasan, el fiscal del organismo de control de la corrupción, dijo que habían solicitado cadena perpetua para las principales acusadas.

"Esperábamos sentencias de cadena perpetua, (pero) eso no sucedió. Consultaremos con la comisión para nuestro próximo curso de acción", añadió.

En enero, Siddiq renunció a su cargo de ministra del gobierno británico en el gabinete del primer ministro Keir Starmer bajo presión debido a sus vínculos con su tía. Siddiq había dicho que había sido exonerada de irregularidades, pero renunciaba como secretaria económica del Tesoro porque el asunto se estaba convirtiendo en "una distracción del trabajo del gobierno".

Hasan, el fiscal, dijo el lunes que se comunicarán con el gobierno británico a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bangladesh respecto al veredicto de Siddiq.

El Partido Laborista gobernante del Reino Unido destacó que no podía reconocer el juicio porque Siddiq no tuvo acceso a un proceso legal justo y nunca fue informada de los detalles de los cargos en su contra.

Hasina fue sentenciada a muerte en noviembre por crímenes contra la humanidad relacionados con la represión del levantamiento masivo que terminó con su gobierno de 15 años el año pasado. Ella vive exiliada en India, y todos los juicios en su contra se han celebrado en ausencia.

Ni ella ni los demás procesados en el caso decidido el lunes nombraron abogados defensores para representarlos.

Rehana se encuentra fuera del país. Los dos hermanos de Siddiq, que también están en el extranjero, enfrentan otros cargos relacionados con el levantamiento del año pasado.

En tres casos separados relacionados con el mismo proyecto inmobiliario, otra corte sentenció a Hasina a 21 años de prisión el 27 de noviembre. El hijo y la hija de Hasina también fueron sentenciados a cinco años de prisión cada uno por el tribunal en ese caso.

El país ahora está dirigido por un gobierno interino encabezado por el laureado con el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, quien declaró que las próximas elecciones parlamentarias se celebrarán en febrero.