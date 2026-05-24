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Ucrania ataca terminal petrolera rusa

Por AP

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Ucrania ataca terminal petrolera rusa
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      Moscú, Rusia.- Un ataque con drones ucranianos provocó un incendio en otra terminal petrolera rusa durante la noche, informaron el sábado funcionarios locales de la región rusa de Krasnodar, en lo que parecía ser el más reciente ataque contra la vital industria petrolera de Moscú.

      Las autoridades de Novorossiysk apuntaron que la caída de restos de un dron desató un incendio en una terminal petrolera, que dejó dos heridos. El medio ruso Astra señaló que varios drones ucranianos alcanzaron la terminal y depósito petrolero de Sheskharis, el punto final de los principales oleoductos en la región de Transneft, la empresa estatal rusa que controla la red de ductos. Las imágenes publicadas por Astra parecían mostrar humo elevándose sobre la terminal petrolera, pero no pudieron verificarse.

      El sábado por la tarde, el Estado Mayor General de Ucrania manifestó que sus fuerzas atacaron durante la noche la terminal petrolera de Sheskharis.

      "La instalación permite el envío de petróleo y productos petrolíferos para exportación y contribuye a satisfacer las necesidades del ejército ruso", escribió el Estado Mayor General en Telegram, y agregó que las fuerzas ucranianas también habían alcanzado un petrolero en el mar Negro perteneciente a la llamada "flota fantasma" de Rusia.

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      Ucrania ha ampliado sus capacidades de ataque a medio y largo alcance, desplegando tecnología de drones y misiles desarrollados en el país para combatir la invasión rusa, que comenzó en febrero de 2022. Los ataques contra activos petroleros rusos, que desempeñan un papel clave en la financiación de la campaña, se han convertido en incidentes casi diarios.

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