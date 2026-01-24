logo pulso
Mundo

Ucrania, en alerta por ataques aéreos rusos con drones y misiles

Autoridades en alerta por ataques aéreos y amenaza de drones y misiles en todo el país.

Por EFE

Enero 24, 2026 03:49 p.m.
A
Ucrania, en alerta por ataques aéreos rusos con drones y misiles

Los intensos bombardeos rusos durante la noche dejaron al menos un muerto y 27 heridos en Kiev y Járkov, en el noreste del país, según las autoridades locales.

De ese modo, todo el país fue declarado en alerta por ataques aéreos durante la noche, y las autoridades militares de la capital advirtieron de la amenaza de drones y misiles balísticos.

En Kiev, se reportaron daños en cinco barrios, que provocaron incendios y rompieron las ventanas de una clínica privada, según el alcalde Vitali Klitschko.

"Una persona murió y cuatro resultaron heridas. Tres de los heridos fueron hospitalizados", declaró en Telegram, citando cortes de calefacción y agua en algunos barrios periféricos, a pesar de las temperaturas inferiores a -10.

En las afueras de Kiev, el ataque dejó cuatro heridos más, dos de los cuales fueron hospitalizados, según las autoridades militares locales.

En Járkov, el alcalde Igor Terekhov informó de un ataque con drones Shahed de diseño iraní, que dañaron varios edificios residenciales, un refugio para desplazados, un hospital y una maternidad en esta importante ciudad cercana a la frontera con Rusia.

"Járkov sufrió un ataque masivo que duró casi dos horas y media. El enemigo atacó la ciudad con 25 Shaheds", declaró en Telegram, informando de 19 heridos.

