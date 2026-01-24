logo pulso
Trump anuncia a Carney arancel de 100% por su acuerdo con China

Por SinEmbargo.mx

Enero 24, 2026 09:41 a.m.
Donald Trump / Foto: Agencias

Donald Trump / Foto: Agencias

El Presidente Donald Trump amenazó este sábado al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, con imponer un arancel del 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a Estados Unidos si llega a un acuerdo comercial con China.

"Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 por ciento a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EU", anunció en su cuenta de Truth Social.

En su mensaje, el republicano advirtió que Carney "está muy equivocado" si cree que va a convertir a Canadá en un "puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos" y afirmó que el gigante asiático "se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".

La medida de Trump se da luego de que Carney viajó hasta el país asiático para reunirse con el Presidente Xi Jinping para negociar un acuerdo para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles. Durante su encuentro, el Primer Ministro canadiense sostuvo que las relaciones bilaterales con China son "más predecibles" que las que el país norteamericano tiene con Estados Unidos tras el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca.

