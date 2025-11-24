A principios del otoño boreal, Ucrania investigaba 178 mil 391 crímenes de guerra cometidos por rusos.

El fiscal ucraniano Vitalii Dovhal hizo esta declaración en el programa "60 Minutes" de la "CBS" estadounidense, según informa Ukrinform, mientras se negocia el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump, que incluiría una propuesta de amnistía para los rusos acusados; de crímenes de guerra.

Aunque los juicios están en curso en Ucrania y hasta la fecha se han dictado 211 veredictos de culpabilidad, casi todos los acusados ;;siguen en libertad.

La abogada Beth Van Schaack, quien supervisó el apoyo estadounidense a las investigaciones en Ucrania cuando era embajadora de Estados Unidos para la Justicia Penal Global, describió los ataques rusos como "sistemáticos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa recordó que en 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin, acusándolo de secuestrar a niños ucranianos, quienes luego fueron sometidos a "rusificación, entrenamiento militar" y "obligados a renunciar a sus raíces ucranianas", añadió Van Schaack.