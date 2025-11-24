Papa pide liberar a jóvenes nigerianos

Abuya, Nigeria.- Cincuenta de los 303 alumnos secuestrados de una escuela católica en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, han escapado del cautiverio y ya están con sus familias, informó la autoridad escolar el domingo, al tiempo que el papa León XIV pidió la liberación inmediata de quienes continúan retenidos.

Los estudiantes, de entre 10 y 18 años, escaparon individualmente entre el viernes y el sábado, según el reverendísimo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger y propietario de la escuela. Un total de 253 escolares y 12 maestros siguen retenidos por los secuestradores, detalló en un comunicado.

“Pudimos confirmar esto cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres”, afirmó Yohanna.

Por su parte, 38 felices secuestrados durante un ataque mortal a una iglesia en el estado de Kwara, en el centro de Nigeria, han recuperado su libertad, dijo el gobernador de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, en un comunicado.

Los alumnos y estudiantes del estado de Níger fueron capturados junto con sus maestros por hombres armados que atacaron el viernes la Escuela St. Mary.