Israel mató a funcionario de Hezbolá

Haret Hreik, Líbano.- Israel atacó el domingo la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, afirmando que mató al jefe personal de Hezbolá, Haytham Tabtabai, y advirtiendo al grupo político-paramilitar respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra.

El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Hezbollah confirmó la muerte de Tabtabai. Anteriormente, informó que el ataque, lanzado casi exactamente un año después que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques, a sólo días de que el papa León XIV visite Líbano en su primer viaje al extranjero.

“Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”, afirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El ejército instruyó a los residentes del norte de Israel, cerca de la frontera libanesa, a continuar con su rutina diaria, indicando que no anticipaban una respuesta militar de Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Tabtabai de encabezar los esfuerzos de reagrupación de Hezbollah.