logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Israel mató a funcionario de Hezbolá

Por AP

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Israel mató a funcionario de Hezbolá

Haret Hreik, Líbano.- Israel atacó el domingo la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, afirmando que mató al jefe personal de Hezbolá, Haytham Tabtabai, y advirtiendo al grupo político-paramilitar respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra.

El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud de Líbano.

Hezbollah confirmó la muerte de Tabtabai. Anteriormente, informó que el ataque, lanzado casi exactamente un año después que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques, a sólo días de que el papa León XIV visite Líbano en su primer viaje al extranjero.

“Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”, afirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El ejército instruyó a los residentes del norte de Israel, cerca de la frontera libanesa, a continuar con su rutina diaria, indicando que no anticipaban una respuesta militar de Hezbolá.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusó a Tabtabai de encabezar los esfuerzos de reagrupación de Hezbollah.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Israel mató a funcionario de Hezbolá
Israel mató a funcionario de Hezbolá

Israel mató a funcionario de Hezbolá

SLP

AP

Papa pide liberar a jóvenes nigerianos
Papa pide liberar a jóvenes nigerianos

Papa pide liberar a jóvenes nigerianos

SLP

AP

Bolsonaro tuvo “alucinaciones”
Bolsonaro tuvo “alucinaciones”

Bolsonaro tuvo “alucinaciones”

SLP

AP

El expresidente brasileño justifica que intentó abrir su tobillera

Termina deslucida la G20
Termina deslucida la G20

Termina deslucida la G20

SLP

AP

Concluye la cumbre en Sudáfrica tras boicot de Trump