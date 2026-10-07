Ucrania lanza casi 900 drones vs. Rusia

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Kiev, Ucrania.- Las defensas antiaéreas rusas interceptaron durante la noche casi 900 drones ucranianos sobre múltiples regiones del país, así como sobre la península de Crimea, ocupada por Rusia, y el mar de Azov, informó el martes el Ministerio de Defensa en Moscú.

Reportes de medios señalaron que un importante depósito de combustible en la región de Moscú estaba en llamas tras el ataque, que dejó dos muertos.

Los drones de largo alcance desarrollados en Ucrania y, cada vez más, los misiles, han permitido a Kiev atacar el territorio ruso durante los más de 4 años y medio transcurridos desde que las fuerzas de Moscú lanzaron una invasión a gran escala. Ha atacado objetivos tan lejanos como los Urales y Siberia.

La superioridad aérea del ejército ruso, más grande, durante la guerra ha hecho que los ataques aéreos contra zonas civiles de Ucrania sean algo habitual.

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Funcionarios se preparan ahora para lo que el presidente Volodímir Zelenski describió el martes como un próximo ataque aéreo "masivo" por parte de Rusia.

"Hoy recibimos inteligencia actualizada sobre los preparativos de Rusia para un ataque masivo. Estamos preparando contramedidas", dijo Zelenski en redes sociales. "Fijamos plazos para una parte significativa de las tareas, y las de mayor prioridad ya se están implementando".