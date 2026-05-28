Uganda cierra su frontera con RDC, por ébola

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Nairobi, Kenia.- El Gobierno de Uganda anunció este miércoles el cierre temporal de su frontera con la vecina República Democrática del Congo (RDC) por el brote de ébola declarado en el este congoleño, que se ha propagado a territorio ugandés.

"Uganda cierra temporalmente su frontera con la RDC con efecto inmediato", afirmó en un comunicado el Ministerio de Salud ugandés, que justificó la medida por la "continua escalada" del brote en la RDC y las dificultades asociadas a los desplazamientos transfronterizos, que incrementan el riesgo de propagación en Uganda.

"Las únicas excepciones -precisó- son para los equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías y el personal de seguridad, bajo estrictos protocolos de control y vigilancia sanitaria".

Todos los viajeros autorizados deberán someterse a un estricto control sanitario, completar formularios de localización y ser monitoreados continuamente en todos los puntos de entrada, de conformidad con los protocolos de vigilancia del Ministerio de Salud.

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Las autoridades sanitarias ugandesas enfatizaron que toda persona que regrese de RDC a Uganda deberá someterse a "un autoaislamiento obligatorio de 21 días bajo la supervisión del Ministerio de Salud y los equipos de vigilancia distritales".

La nota oficial también indicó que las escuelas en los distritos fronterizos "permanecerán abiertas" y deberán observar estrictamente los procedimientos del Ministerio de Salud.

Los distritos a lo largo de la frontera entre Uganda y la RDC, asimismo, deberán designar al menos un centro de salud para alojar y monitorear a los alumnos que presenten síntomas como fiebre en el período de observación, a la espera de llevar a cabo una evaluación adicional.

"Muertes sospechosas"

Al menos 223 "muertes sospechosas" y 906 "casos sospechosos" se han registrado por la epidemia de ébola declarada el 15 de mayo en el este de la RDC, informó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) con datos hasta el 24 de mayo.

Mientras que en Uganda, como ya señalaron sus autoridades sanitarias este lunes, la cifra de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete y el número de muertes confirmadas se mantiene en uno (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).