logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Un 59 % de estadounidenses cree que atacar Irán fue un error

Demócratas rechazan mayoritariamente la intervención, mientras republicanos la apoyan

Por EFE

Marzo 25, 2026 03:12 p.m.
A
Donald Trump / Foto: Archivo

Donald Trump / Foto: Archivo

Una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada este miércoles revela que la mayoría de los estadounidenses, un 59 %, cree que atacar a Irán fue una decisión equivocada y desaprueba la gestión del conflicto que está realizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En concreto, el 61 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump frente al 37 % que la aprueba, y el 59 % opina que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al recurrir a la fuerza militar, mientras que el 38 % opina que hizo lo correcto.

Además, el sondeo refleja que hay casi el doble de personas que opinan que los ataques no están yendo bien, el 45 %, frente a las que creen que está funcionando extremadamente bien o muy bien, el 25 %.

Eso sí, la desaprobación a la intervención en Irán parece condicionada por la ideología de los encuestados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los demócratas y los independientes con inclinación demócrata desaprueban de manera aplastante (el 90 %) la gestión de Trump y el 88 % de ellos afirma que Estados Unidos tomó la decisión equivocada al atacar a Irán.

En cambio, siete de cada diez (el 69 %) republicanos y simpatizantes republicanos están a favor de la intervención en el conflicto y también creen que Estados Unidos tomó la decisión correcta (el 71 % opina así).

Respecto a la duración de la guerra, una de las grandes incógnitas que rodea a la operación militar estadounidense en Irán, la mayoría de los consultados, el 54 %, cree que durará al menos seis meses más, mientras que el 35 % espera que dure entre uno y seis meses más y el 8 % cree que terminará en menos de un mes.

La encuesta se realizó entre los días 16 y 22 de marzo, es decir cuando el conflicto estaba en su tercera semana, y los ciudadanos estaban empezando a notar las consecuencias por el aumento del precio del petróleo.

El sondeo se realizó entre 3.524 adultos estadounidenses que forman parte del panel de tendencias estadounidenses del Pew Research Center y con un margen de error de más o menos 1,8 puntos porcentuales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un 59 % de estadounidenses cree que atacar Irán fue un error
Un 59 % de estadounidenses cree que atacar Irán fue un error

Un 59 % de estadounidenses cree que atacar Irán fue un error

SLP

EFE

Demócratas rechazan mayoritariamente la intervención, mientras republicanos la apoyan

Irán bloquearía estrecho de Bab al Mandeb si EU invade su territorio
Irán bloquearía estrecho de Bab al Mandeb si EU invade su territorio

Irán bloquearía estrecho de Bab al Mandeb si EU invade su territorio

SLP

EFE

La advertencia surge tras reportes sobre posible despliegue militar en Oriente Medio

Mujer hará historia en la Iglesia: será arzobispa de Canterbury
Mujer hará historia en la Iglesia: será arzobispa de Canterbury

Mujer hará historia en la Iglesia: será arzobispa de Canterbury

SLP

AP

El nombramiento de Mullally representa un avance en igualdad y enfrenta desafíos internos en la iglesia.

VIDEO | EU lanza corrido para promover autodeportación para Mexicanos
VIDEO | EU lanza corrido para promover autodeportación para Mexicanos

VIDEO | EU lanza corrido para promover autodeportación para Mexicanos

SLP

El Universal

Prometen bono y viaje gratis a migrantes irregulares