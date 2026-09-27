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Un atentado en Pakistán mató a once policías

Por EFE

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Un atentado en Pakistán mató a once policías
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      Islamabad.- Al menos 11 agentes de policía y aduanas murieron y más de 30 resultaron heridos este sábado en un atentado suicida con coche bomba contra un puesto de control conjunto en el noroeste de Pakistán, informaron fuentes policiales.

      El ataque ocurrió en el distrito de Dera Ismail Khan, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cuando un atacante hizo estallar un vehículo cargado de explosivos contra el puesto de Aman Mela.

      "Un atacante suicida embistió con un vehículo cargado de explosivos el puesto conjunto de policía y aduanas", declaró a EFE Inayat Ullah, funcionario del centro de control policial de Dera Ismail Khan.

      Tras la explosión, otros atacantes abrieron fuego contra el puesto, según la misma fuente.

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      "Murieron 11 agentes, diez policías y un funcionario de aduanas, y más de 30 resultaron heridos", agregó Ullah, quien precisó que varios de los heridos se encuentran en estado grave.

      El Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibanes paquistaníes, reivindicó la autoría del ataque.

      Este nuevo atentado se produce, además, en un momento de fuerte tensión entre Pakistán y Afganistán. Islamabad aseguró esta semana haber bombardeado diez objetivos en territorio afgano después de acusar a Kabul de permitir el lanzamiento de drones y la actividad de grupos armados desde el otro lado de la frontera.

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