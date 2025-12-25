Un estallido en Moscú mata a tres personas
Moscú, Rusia.- Una explosión en Moscú el miércoles mató a tres personas, incluidos dos policías, informaron investigadores rusos, días después de que una bomba en un auto matara a un general de alto rango no muy lejos de allí.
Un funcionario de la inteligencia militar de Ucrania, conocido como el GUR, dijo a The Associated Press que el ataque se llevó a cabo como parte de una operación de la agencia. Otro funcionario de la agencia dijo que los policías habían participado en la guerra de Rusia en Ucrania, sin proporcionar detalles. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto.
Las autoridades rusas no comentaron sobre quién podría estar detrás del ataque. Desde que Moscú invadió hace casi cuatro años, las autoridades rusas han culpado a Kiev de varios asesinatos de militares y figuras públicas en Rusia. Ucrania se ha atribuido algunos de ellos.
El miércoles, dos agentes de tráfico se acercaron a un individuo sospechoso cuando un artefacto detonó, afirmó la portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, en un comunicado. Los agentes y otra persona que se encontraba cerca murieron a causa de sus heridas.
