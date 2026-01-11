Un pago de 400,000 dólares tras la captura de Maduro pone el foco en las plataformas de apuestas

Existen plataformas en internet que permiten a las personas apostar sobre cualquier tema, desde un partido de baloncesto hasta el resultado de una elección presidencial, y recientemente, la caída del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Este último está atrayendo un renovado escrutinio hacia este mundo turbio de transacciones especulativas 24/7. La semana pasada, un apostador anónimo se embolsó más de 400,000 dólares tras predecir que Maduro pronto dejaría el cargo.

El apostador hizo la mayor parte de sus predicciones en la plataforma Polymarket apenas unas horas antes de que el presidente Donald Trump anunció la sorpresiva redada nocturna que llevó a la captura de Maduro, alimentando las sospechas de un posible uso de información privilegiada por la hora en que se hicieron las apuestas y la actividad limitada del apostador en la plataforma. Otros argumentaron que el riesgo de ser atrapado era demasiado grande y que la especulación previa sobre el futuro de Maduro podría haber llevado a tales transacciones.

Polymarket no respondió a las solicitudes de comentarios.

El uso comercial de las plataformas de predicción se ha disparado en los últimos años, abriendo la puerta para que las personas apuesten su dinero sobre la probabilidad de una lista creciente de eventos futuros. Pero a pesar de algunas ganancias llamativas, los apostadores pierden dinero todos los días. Y en términos de supervisión gubernamental, en Estados Unidos las transacciones se categorizan de manera diferente a las formas tradicionales de juego, lo que plantea preguntas sobre transparencia y riesgo.

Esto es lo que sabemos:

Cómo funcionan las plataformas de predicción

El alcance de los temas involucrados en las plataformas de predicción puede variar enormemente: desde la escalada en conflictos geopolíticos, hasta momentos de la cultura pop e incluso el destino de teorías de conspiración. Recientemente, ha habido un aumento de apuestas en elecciones y juegos deportivos. Pero algunos usuarios también han apostado millones en cosas como un supuesto —y finalmente no realizado— "final secreto" para "Stranger Things" de Netflix, si el gobierno de Estados Unidos confirmará la existencia de vida extraterrestre y cuánto publicará el multimillonario Elon Musk en las redes sociales este mes.

En el lenguaje de la industria, lo que alguien compra o vende en una plataforma de predicción se llama un "contrato de evento". Por lo general, se anuncian como apuestas de "sí" o "no". Y el precio de uno fluctúa entre cero y un dólar, reflejando lo que los comerciantes están colectivamente dispuestos a pagar basado en una probabilidad del 0% al 100% de si creen que un evento ocurrirá.

Cuanto más probable crean los apostadores que un evento ocurrirá, más caro se volverá ese contrato. Y a medida que esas probabilidades cambian con el tiempo, los usuarios pueden retirar su dinero anticipadamente para obtener ganancias incrementales o tratar de evitar mayores pérdidas en lo que ya han invertido.

Los defensores de las plataformas de predicción argumentan que poner dinero en juego lleva a mejores pronósticos. Expertos como Koleman Strumpf, profesor de economía en la Universidad Wake Forest, creen que hay valor en monitorear estas plataformas para posibles noticias, señalando el éxito pasado de los mercados de predicción con algunos resultados electorales, incluida la carrera presidencial de 2024.

Aun así, nunca es una "bola de cristal", señaló, y los sitios de apuestas también pueden equivocarse.

Quién está detrás de esta idea también es bastante turbio. Mientras que las empresas que operan las plataformas recopilan información personal de sus usuarios para verificar identidades y pagos, la mayoría de las personas pueden apostar bajo seudónimos anónimos en línea, lo que dificulta que el público sepa quién está obteniendo ganancias de muchos contratos de eventos. En teoría, las personas que invierten su dinero pueden estar siguiendo de cerca ciertos eventos, pero otros podrían simplemente estar adivinando al azar.

Los críticos enfatizan que la facilidad y rapidez de unirse a estas apuestas 24/7 lleva a pérdidas financieras todos los días, perjudicando particularmente a los usuarios que ya pueden tener problemas con el juego. El espacio también amplía las posibilidades de un posible uso de información privilegiada.

Los principales actores

Polymarket es considerada la plataforma de predicciones más grande del mundo, donde sus usuarios pueden financiar contratos de eventos a través de criptomonedas, tarjetas de débito o crédito y transferencias bancarias. Su principal competidor, Kalshi, opera de manera similar y ha sentado las bases para contratos de eventos en elecciones y deportes en Estados Unidos después de obtener la aprobación judicial apenas semanas antes de las elecciones de 2024 para permitir que los estadounidenses apuesten en las próximas contiendas políticas. Kalshi comenzó a tener apuestas deportivas hace aproximadamente un año.

Las restricciones varían según el país, pero en Estados Unidos, el alcance de estos mercados se ha expandido rápidamente en los últimos años, coincidiendo con cambios en las políticas de gobierno. El expresidente Joe Biden fue agresivo con la regulación de las plataformas de apuestas. Tras un acuerdo en 2022 con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), a Polymarket se le prohibió operar en el país.

Eso cambió con Trump a finales del año pasado, cuando Polymarket anunció que regresaría a Estados Unidos después de recibir autorización de la CFTC. Los usuarios con sede en Estados Unidos ahora pueden unirse a una "lista de espera" de la plataforma.

El espacio ahora está lleno de otros grandes nombres. Los gigantes de las apuestas deportivas DraftKings y FanDuel lanzaron plataformas de predicción el mes pasado. El corredor en línea Robinhood está ampliando sus propias ofertas. El sitio de redes sociales de Trump, Truth Social, también ha prometido ofrecer un mercado de predicción en la plataforma a través de una asociación con Crypto.com, y uno de los hijos del presidente, Donald Trump Jr., tiene roles de asesoría tanto en Polymarket como en Kalshi.

"El tren ha salido de la estación con estos contratos de eventos, no van a desaparecer", dijo Melinda Roth, profesora asociada visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y Lee.

Regulación laxa

Debido a que están posicionados como vendedores de contratos de eventos, los mercados de predicción están regulados por la CFTC. Eso significa que pueden evitar restricciones o prohibiciones a nivel estatal vigentes para el juego tradicional y las apuestas deportivas hoy en día.

"Es una gran laguna", dijo Karl Lockhart, profesor asistente de derecho en la Universidad DePaul que ha estudiado este espacio. "Solo tienes que cumplir con un conjunto de regulaciones, en lugar de (reglas de) cada estado del país".

Las apuestas deportivas están tomando el centro del escenario. Hay un puñado de grandes estados, como California y Texas, por ejemplo, donde las apuestas deportivas aún son ilegales, pero las personas ahora pueden apostar en juegos, intercambios de atletas y más a través de contratos de eventos.

Un número creciente de estados y tribus están demandando para detener esto. Y los abogados esperan que el litigio eventualmente llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que parece poco probable que se agreguen regulaciones desde la administración Trump.

La ley federal estadounidense prohíbe los contratos de eventos relacionados con el juego, así como la guerra, el terrorismo y los asesinatos, dijo Roth, lo que podría poner algunas transacciones de mercados de predicción en terreno inestable, al menos en Estados Unidos. Pero los usuarios aún podrían encontrar formas de comprar ciertos contratos mientras viajan al extranjero o se conectan a diferentes VPN.

Si la CFTC tomará alguna medida al respecto, aún está por verse. Pero la agencia, que no respondió a la solicitud de comentarios, ya ha dado pasos para no endurecer la regulación.

A pesar de supervisar billones de dólares para el mercado de derivados de Estados Unidos en general, la CFTC también es mucho más pequeña que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Y al mismo tiempo que los contratos de eventos están creciendo rápidamente en las plataformas de mercados de predicción, ha habido recortes adicionales en la fuerza laboral de la CFTC y una ola de salidas de liderazgo bajo el segundo mandato de Trump. Solo uno de los cinco puestos de comisionado que operan la agencia está actualmente ocupado.

Aun así, algunos legisladores están pidiendo un control más fuerte sobre el posible uso de información privilegiada en los mercados de predicción, particularmente tras la sospecha en torno a las apuestas sobre Maduro la semana pasada en Polymarket. El viernes, el legislador demócrata Ritchie Torres presentó un proyecto de ley destinado a frenar la participación de empleados gubernamentales en contratos de eventos relacionados con la política.