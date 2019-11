Universitarios y policías se enfrentan en Venezuela

CARACAS (AP) — Estudiantes se enfrentaron el jueves con la policía tras impedirles avanzar por las calles para protestar contra medidas oficiales que consideran violatorias de la autonomía de las universidades públicas.



Los choques ocurrieron poco después de que un grupo de estudiantes intentó salir de la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de Caracas, donde poco antes se reunieron con el líder opositor Juan Guaidó, el jefe de la Asamblea Nacional que en enero se declaró presidente interino en desafío al gobernante socialista Nicolás Maduro.

Los universitarios marchaban pacíficamente cuando policías los bloquearon y casi de inmediato se dieron los enfrentamientos.

Bajo el grito de ¡Libertad! y "¡Guardia escucha, únete a la lucha!, los estudiantes avanzaron hacia el piquete de la Policía Nacional. Cuando los universitarios se disponían a entregar rosas blancas a los agentes, ubicados en primera línea, estos les rociaron gas pimienta.

Guaidó, que es reconocido por más de 50 países como presidente legítimo de este país sudamericano, asistió a la Universidad Central de Venezuela de Caracas, atendiendo una invitación de los estudiantes, quienes le entregaron unas propuestas ante "la amenaza de intervención de las universidades hecha por el régimen".

Las mayores universidades del país rechazan una sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por partidarios del gobierno, que pretende fijar las normas para las elecciones de autoridades universitarias.

"No queremos confrontación, pero hasta que no se levante esta sentencia y hasta que no cese la usurpación (del poder), los estudiantes nos declaramos en rebeldía y estaremos en las calles de Venezuela luchando", dijo David Sosa, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV.

La oposición venezolana, encabezada por Guaidó, argumenta que Maduro fue reelegido en unos comicios fraudulentos. En los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018 no contaron con la presencia de grandes partidos opositores y varios de los rivales de Maduro, a quienes la autoridad electoral les prohibió participar por boicotear anteriores comicios.