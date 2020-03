Unos simpáticos muñecos de COVID-19, la original idea de la Policía Boliviana

Galería 1 de 9

Uno es amarillo fosforescente y el otro morado, ambos tienen sonrisas malévolas y, aunque representan al temible coronavirus que ha puesto al mundo en crisis, su misión es ayudar a la Policía Boliviana en las calles creando consciencia sobre los cuidados que se deben tener para evitar la transmisión.



"Hola, hola amigo, soy el coronavirus", anuncian animados estos virus de tamaño humano al acercarse a los transeúntes en lugares que mantienen una alta concurrencia, como los mercados callejeros de La Paz, a pesar de las restricciones dispuestas por el Gobierno interino de Bolivia.



Algunos se asustan, otros se ríen y no faltan quienes se hacen selfis con estas alegres botargas, unos muñecos que son iniciativa de la Dirección Nacional de Tránsito de Bolivia para concienciar a la gente sobre los peligros del COVID-19 y las medidas preventivas, como el uso de mascarillas y guantes desechables.



MUÑECOS SORPRESA EN MERCADOS PACEÑOS



El primer lugar visitado este jueves fue el populoso mercado Rodríguez, uno de los más grandes y tradicionales en el oeste de La Paz, donde de mañana la normalidad casi se impone, salvo por algunas personas que llevan mascarillas para vender o hacer las compras.



"¡Soy el virus!", "mantengan distancia", "vayan a sus casas", arengan las botargas, arrancando sonrisas, elogios y algún ocasional enojo a su paso por este mercado.



"Qué buena onda", dice un comprador al verlos, mientras un policía llama "virus" a su compañero disfrazado para que se acerque a unas vendedoras.



También cuestionan jocosamente a quienes salieron de casa con sus niños o las parejas de enamorados que andan de la mano pese a las recomendaciones de mantener distancia.



Con ellos va un agente que insta a la gente a recordar que solamente puede salir una persona por familia a hacer las compras y que a partir del mediodía todos deben estar de vuelta en sus casas



El grupo se traslada luego a otro mercado que está unas calles más arriba, sobre la también populosa avenida Buenos Aires, donde se repite la historia.



Los más jóvenes no dudan en acercarse a estos virus para hacerse unas fotografías juntos, mientras que otros transeúntes los filman de pasada y algunos más aprovechan para despejar algunas dudas sobre la cuarentena con el agente que lleva el megáfono.



LA ORIGINAL IDEA DE LA POLICIA BOLIVIANA



"La Policía Boliviana hace todos los esfuerzos para poder concienciar a la ciudadanía habida cuenta de que hay en alguno que otro sector personas que hacen caso omiso al decreto supremo" que dictó la cuarentena, explicó este jueves a Efe el director nacional de Tránsito, el coronel Walter Miranda.



Por ello decidieron hacer estos muñecos del COVID-19, con esa forma redonda con antenas con la que se asocia el virus, para que a diario vayan a mercados y calles concurridas, acompañados por un agente que, megáfono en mano, lanza consignas explicando a la gente sobre las medidas para evitar la propagación del virus, empezando por quedarse en casa.



La iniciativa se realiza también en otras ciudades bolivianas, como Cochabamba, con el fin de "conmover y concienciar a la gente", indicó Miranda.



"En algunos sectores sí ven que esta situación que nos está afectando a nivel mundial es una preocupación y nos felicitan y dicen que van a hacer consciencia (...). Tenemos que hacer todo lo posible haciendo los esfuerzos para poder educar a la gente que no entiende", dijo el oficial.



MÁS INICIATIVAS CONTRA EL COVID-19



La Policía Boliviana trabaja con otras iniciativas para llegar a la ciudadanía, con spots en video y panfletos informativos para que aquellos "malos ciudadanos que no hacen caso a la disposición puedan comprender" las restricciones vigentes, explicó el coronel Miranda.



El oficial remarcó que los agentes también son seres humanos y, como todos, necesitan ponerse "a buen recaudo".



"Por eso pedimos que todos se queden en casa y nuestras vías durante esta cuarentena estén expeditas y vacías, así nosotros vamos a disminuir el número de efectivos que tenemos en la calle", concluyó.



Bolivia, que reporta 42 casos confirmados de COVID-19 en cuatro de sus nueve regiones, está en estado de emergencia sanitaria desde este jueves, con medidas de cuarentena más severas.