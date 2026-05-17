Venezuela deporta a Alex Saab hacia EU

Caracas, Ven.- El Gobierno de Venezuela deportó al exministro y empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos por la presunta comisión de delitos en dicho país, informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el SAIME en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, indicó que el proceso de deportación se llevó a cabo este sábado "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana".

En marzo pasado, el diario The New York Times aseguró que la Administración de Donald Trump negociaba la extradición de Alex Saab, aliado clave de Nicolás Maduro, quien regresó a Venezuela en el año 2023 como parte de un intercambio de prisioneros durante el anterior Gobierno del demócrata Joe Biden.

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Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida), poco después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para afrontar cargos por narcotráfico.

Según The New York Times, el nuevo Gobierno venezolano, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, detuvo a Saab a principios de febrero a petición de Washington.