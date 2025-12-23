logo pulso
Venezuela responde a acciones de piratería con nueva legislación

El proyecto busca proteger la libertad de navegación y comercio

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 04:37 p.m.
A
La Asamblea Nacional en Caracas anunció una nueva ley con duras sanciones de hasta 20 años de cárcel para quienes apoyen las acciones estadounidenses de incautar buques petroleros, sancionados previamente por Washington y que transporten crudo venezolano.

La confiscación de embarcaciones, dos hasta la fecha, forma parte de la crisis geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos.

De forma sorpresiva, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este lunes por unanimidad en primera discusión el "Proyecto de Ley para Garantizar la Libertad de Navegación y Comercio frente a la Piratería, Bloqueos y Otros Actos Ilícitos Internacionales".

La iniciativa, presentada por el diputado Giuseppe Alessandrello, busca "resguardar" al país de lo que denunció como acciones depredadoras, atribuidas al gobierno de Estados Unidos.

El texto legal establece sanciones severas para quienes promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, respalden, financien o participen en acciones de piratería, bloqueos u otros ilícitos internacionales contra entidades comerciales venezolanas por parte de Estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras.

Las penas previstas incluyen prisión de 15 a 20 años y multas hasta por 43 millones de dólares. El proyecto deberá ser sometido a segunda discusión y luego refrendado por el presidente Nicolás Maduro. Se da por descontado que tal cosa ocurra, en vista de que la primera discusión transcurrió velozmente y se aprobó de forma unánime.

Según el diputado proponente, "esta ley lo que busca es proteger a los ciudadanos y elevar el nivel de vida de las personas para generar o elevar su dignidad en la República". En redes sociales, en tanto, se comentó el carácter altamente punitivo de este instrumento, que podría sumarse a un entramado legal que busca restringir la libertad de expresión.

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó las acciones estadounidenses como "práctica pirata" heredada del imperio británico, afirmando que Venezuela responderá con dignidad a las agresiones. No se hizo mención a respuestas armadas por parte de Venezuela ante tales actos de piratería.

