Kamala Harris: 25 datos curiosos sobre la candidata

La vida de Kamala Harris está llena de primeras veces. Además de hacer historia al convertirse en la primera mujer negra y la primera de ascendencia asiática en vicepresidenta de Estados Unidos, tiene una larga lista de cosas que fue la primera en lograr. Ahora recibe, junto a Joe Biden, un país dividido y con una calentura política pocas veces vista.

A unos días de la celebración de los comicios, Kamala sigue realizando mítines, pero más allá de eso hay datos curiosos sobre la mujer, la abogada y la contrincante de Trump.

25 datos para conocer a una de las figuras más prometedoras del Partido Demócrata

-Es la primera mujer vicepresidenta en la historia de Estados Unidos. Además, fue la primera mujer afroamericana y sudasiática estadounidense elegida para un cargo nacional por un partido político importante

-Asistió a la Universidad Howard, llamada el Harvard negro", una escuela históricamente afroamericana en Washington, donde se graduó en Ciencias Políticas y Economía. Además, se unió a la hermandad de mujeres Alpha Kappa Alpha

-Es hija de inmigrantes (padre jamaiquino y madre india) que se conocieron mientras obtenían sus doctorados y protestaban por los derechos civiles en UC Berkeley

-En 2004, Harris fue elegida Fiscal del distrito de San Francisco, destacándose como líder en el movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQ. Incluso ofició el primer matrimonio entre personas del mismo sexo, tras la anulación de la Proposición 8, ley que eliminó el derecho de las parejas homosexuales a casarse

-El nombre de Kamala es de origen indio y significa "loto", una de las denominaciones de la diosa hindú Lakshami

-En 2016, fue la segunda mujer afrodescendiente en la historia en ganar un escaño en el Senado

-Se convirtió en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de la Academia Militar de Estados Unidos

-Nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Harris es la hija mayor de una pareja de inmigrantes y solo tiene una hermana menor de nombre Maya

-Su mamá, Shyamala Gopalan, fallecida en 2009, fue una reconocida investigadora india del cáncer de mama. Donald Harris, su padre, es un economista de Jamaica, jubilado desde 1998 y que figura como Catedrático Emérito de Economía de la Universidad de Stanford

-Fue de las primeras estudiantes del estado de California que estudió en colegios de distritos acomodados, en un programa de desegregación racial, conocido como "Busing"

-Sus padres se divorciaron cuando Harris tenía 7 años

-Se especializó en la lucha contra el crimen. Desde 2004 hasta 2011 fue fiscal de distrito de San Francisc

-En 2010 se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser Fiscal General del Estado de California. Durante el período que ejerció en el cargo, aumentó las condenas de cárcel, especialmente las relativas a delitos vinculados a las drogas.

-Nunca procesó a policías acusados de asesinar a civiles; sólo abrió algunas investigaciones sobre los departamentos de policía

-También se opuso a la legalización de la marihuana con fines recreativos, tema del que ahora está a favor

-Es fan de los tenis de la marca Converse. Incluso ha confesado que los colecciona y que tiene en diferentes presentaciones y colores: de cuero, sin cordones, para el frío e incluso con plataforma

-Conoció a su esposo, Douglas Emhoff, en una cita a ciegas en 2013 y se casaron un año después. Kamala no tiene hijos propios

-Kamala es experta cocinera, particularmente de comida india

-Sus seguidores más fieles la llaman KHive, una frase inspirada en el grupo de fans de Beyoncé, Beyhive

-Fue precandidata presidencial para las elecciones de 2020, pero se retiró de la contienda "por falta de fondos"

-Joe Biden conoció a Kamala Harris a través de su hijo Beau, quien murió en 2015 de un tumor cerebral

-Fue elegida por Biden como vicepresidenta por su influencia entre jóvenes, mujeres y afroamericanos. La candidata domina el power dressing, siempre usa chaqueta y pantalón, una vestimenta que representó un reto cuando las mujeres entraron al mundo laboral

-Sus colores favoritos son el negro y el azul marino, color que representa a los demócratas

-Un accesorio que la identifica es el collar de perlas; lo tiene en varias versiones: perlas negras, cadenas, eslabones

-Sus libros favoritos son Native Son, de Richard Wright, The Kite Runner, de Khaled Hosseini; The Joy Luck Club, de Amy Tan; Son of Salomon, de Toni Morrison