Volaris cambió 1.5 millones de boletos de avión por pandemia

La pandemia de Covid-19 ocasionó que Volaris tuviera que reembolsar o reprogramar 1.5 millones de boletos de avión que ya habían sido reservados para volar durante los meses de abril, mayo y junio.

Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de Volaris, detalló que este fue el impacto de la pandemia para la aerolínea, la cual voló a 15% de su capacidad total en abril y mayo, pero en junio, ya logró operar a 40% de su capacidad.

"Hemos efectuado desde que la crisis sucedió, más de millón y medio de pasajeros que estaban reservados y que hemos tenido que cambiar sus reservaciones o reembolsar o actuar en una forma de que podamos preservar la lealtad del cliente hacia el futuro", comentó Beltranena durante el foro La industria de la aviación frente a la pandemia organizado por la Universidad Panamericana.

Volaris transportaba a 65 mil pasajeros al día y realizaba 420 despegues diarios y ahora, vuela a solo 40% de su capacidad.

Sin embargo, Beltranena considera que aún con estos niveles de operación tan bajos, la aerolínea está en una mejor posición que otras en América Latina como Avianca que tuvo que suspender operaciones por completo en Colombia o Copa Airlines que también dejó de operar temporalmente en Panamá por la cuarentena.

Sobre los tiempos de recuperación del sector, el director general de Volaris tomó como referencia los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, donde la tasa de recuperación de la industria de la aviación fue de 8 años.

Aunque en el caso de la pandemia de Covid-19, se estima que a finales de 2020, la demanda de transporte aéreo estará en niveles de 65% respecto al año anterior. A un 85% en 2021 y regresará a los niveles previos a la pandemia hasta 2022.

Pese al panorama sombrío para las aerolíneas, hay algunos elementos que pudieran darles algún respiro en cuanto a sus niveles de ingresos como una recuperación del tipo de cambio, ya que el arrendamiento de las aeronaves está en dólares; así como una reducción del precio del combustible.

Por su parte, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, comentó que la aviación es estratégica para el país, pues el país es muy grande y para viajar entre ciudades la mejor opción es vía aérea; además de que apuntala el turismo.

Por lo tanto, sería recomendable ayudar al sector aéreo, pues 30% de las aerolíneas que caen en Capítulo 11 no sobreviven al proceso de reestructura financiera.

"Me parece que en México, otra vez, el gobierno se va a quedar pasmado nada más viendo y diciendo que es un problema de los privados, pero no es solo de los privados.

"Si se cae la aviación en México dejas de tener oferta para llegar a ciertos destinos, se encarecen los precios de los que se quedan en el mercado. Estamos enfrentando un escenario muy difícil", explicó.