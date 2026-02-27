Warner Bros Discovery cierra fusión con Paramount Skydance en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Este viernes, Warner Bros. Discovery cerró oficialmente su venta a Paramount, en un acuerdo que marca una de las fusiones más importantes en el mundo del entretenimiento reciente.

Fusión Warner Bros Discovery con Paramount Skydance

La operación se concretó poco después de que Netflix se retirara de la competencia por los activos de Warner Bros. Discovery, incluyendo estudios, servicios de streaming y canales de cable.

Paramount ofrecerá el próximo lunes 2 de febrero una conferencia telefónica y transmisión en vivo para detallar todos los aspectos del acuerdo.

Producción y distribución de la compañía fusionada

La compañía fusionada se compromete a producir al menos 30 películas al año para salas de cine, con estrenos completos y un plazo de 45 días antes de su disponibilidad en plataformas de video doméstico, cumpliendo con los estándares actuales de la industria antes de llegar a los servicios de streaming por suscripción.

La retirada de Netflix y la gestión de las ventanas intermedias generaron preocupación en Hollywood sobre la distribución y el modelo de ingresos de las películas.

Medios internacionales estiman que la fusión podría cerrarse en el tercer trimestre de 2026, siempre que reciba las aprobaciones regulatorias y el visto bueno de los accionistas de WBD.

La oferta de Paramount y Skydance se cerró en 31 dólares por acción, valuando a WBD en aproximadamente 77 mil millones de dólares.

El acuerdo incluye Warner Bros Studios, la plataforma de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.