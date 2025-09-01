Xi Jinping anuncia planes de banco de desarrollo en Cumbre OCS China

TIANJIN, China (AP) — China planea acelerar la creación de un banco de desarrollo y establecer una plataforma internacional de cooperación energética, anunció el lunes el presidente chino Xi Jinping en una cumbre que representa un desafío emergente al liderazgo global de Estados Unidos y que cuenta con la participación de Rusia e India.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, estaban entre los líderes reunidos en Tianjin, en el norte de China, para la cumbre anual de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). El foro de seguridad, originalmente considerado como un contrapeso a la influencia de Estados Unidos en Asia Central, ha crecido en tamaño e influencia a lo largo de los años.

Xi intenta expandir el alcance de la OCS. Anunció planes iniciales para un banco de desarrollo administrado por la organización, introdujo una plataforma de cooperación para las industrias verdes y energéticas, y prometió 1.400 millones de dólares en préstamos en los próximos tres años para los miembros de la organización.

Xi también dijo que abriría el camino para que los Estados miembros de la OCS usen el sistema de satélites BeiDou de China, una alternativa al GPS, que está controlado por Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Putin expresó su apoyo a las iniciativas de Xi, diciendo que cree que la OCS "podría asumir el papel principal en los esfuerzos para formar un sistema de gobernanza global más justo e igualitario en el mundo".

Laos se unió a la OCS como socio, una designación que no llega a ser miembro pleno, dijo a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. El grupo combinado de miembros y socios ha alcanzado los 27, representando países de Asia Central y del Sudeste Asiático, junto con China, India, Rusia, Irán y otros.

China promueve su mensaje

Xi enfatizó que los países deberían rechazar la mentalidad de Guerra Fría, los bloques de poder rivales y el amedrentamiento, y en su lugar proteger el sistema internacional centrado en la ONU. Abogó por un orden mundial con múltiples centros de poder y un sistema de gobernanza global más justo y equilibrado.

Argumentó que "las sombras de la mentalidad de Guerra Fría y el amedrentamiento no se están disipando, y hay nuevos desafíos que están aumentando, no disminuyendo".

"El mundo ha entrado en un nuevo periodo de cambio tumultuoso, y la gobernanza global ha llegado a una nueva encrucijada", dijo Xi, quien se ha pronunciado de manera frecuente en contra de lo que llama una mentalidad de Guerra Fría, que es su forma de referirse al enfoque de Estados Unidos hacia China.

Alfred Wu, profesor de la Escuela de Políticas Públicas Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de Singapur, explicó que Xi busca "proporcionar un orden mundial alternativo, porque el orden mundial liderado por Estados Unidos está en declive".

Putin hizo eco de esos temas en su propio discurso y expresó su apoyo a la propuesta de Xi "de crear un nuevo sistema de gobernanza global más efectivo y funcional".

La OCS, fundada en 2001, incluye ahora a Rusia, Bielorrusia, China, India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Afganistán y Mongolia son Estados observadores, y otros 14 países, incluidos varios de Oriente Medio, sirven como "socios de diálogo".

La cumbre se celebra unos días antes de un desfile militar que se realizará Beijing para conmemorar el 80mo aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

Relaciones regionales

Xi se reunió con Modi el domingo y ambos prometieron resolver sus diferencias sobre una disputa fronteriza que congeló las relaciones bilaterales en 2020.

Putin llegó para la cumbre el domingo y asistirá al desfile el miércoles. Modi no se quedará para el desfile.

El mandatario norcoreano Kim Jong Un, quien no asistió a la cumbre de la OCS, estará presente en el desfile militar, junto con el jefe del gobierno militar de Myanmar, el general Min Aung Hlaing.

Putin habló con Xi el domingo antes de las conversaciones bilaterales que los dos tenían programadas para el martes. El mandatario ruso actualizó a su homólogo chino sobre las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania en Alaska el mes pasado.

La política de desarrollo ha sido una parte importante del mensaje en los últimos días. En una entrevista publicada el sábado por la agencia oficial de noticias china Xinhua, Putin dijo que Rusia y China estaban "en contra de las sanciones discriminatorias" que perjudican el desarrollo socioeconómico del mundo en general.

Dijo que Rusia, junto con sus socios chinos, apoya la reforma del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

"Es esencial poner fin al uso de las finanzas como un instrumento de neocolonialismo, que va en contra de los intereses de la mayoría global", afirmó.

La seguridad sigue siendo clave

Pese al interés de China de que la OCS ejerza más influencia en el escenario global, queda por ver cuán efectiva será la organización. En el pasado se ha centrado en apoyar las iniciativas de seguridad de sus Estados miembros, incluida China, que dijo que la OCS fue efectiva en combatir lo que se refiere como las tres fuerzas: terrorismo, separatismo y extremismo.

Esas amenazas son lo que Beijing citó tras enviar a más de un millón de uigures, kazajos y miembros de otras minorías mayoritariamente musulmanas a campamentos, prisiones y otras instalaciones de detención en 2018.

Derek Grossman, profesor de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California, comentó que "sus ejercicios antiterroristas tratan más de contrarrestar amenazas a regímenes autoritarios que de contrarrestar el terrorismo en sí".

Incluso si el alcance y la influencia de la cumbre de la OCS son limitados, una cosa está clara, dijo: "China está en un repunte diplomático y Estados Unidos se está autodestruyendo".