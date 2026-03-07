logo pulso
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Xi Jinping exige lealtad y combate corrupción en ejército chino

Nueve oficiales militares, incluidos miembros de la Comisión Militar Central, fueron destituidos en una purga que busca modernizar las fuerzas armadas.

Por AP

Marzo 07, 2026 07:34 p.m.
A
BEIJING (AP) — El presidente chino Xi Jinping afirmó el sábado que debe garantizarse la lealtad política en el Ejército y pidió impulsar con determinación la lucha contra la corrupción, en un momento en que se extiende una purga militar.

Xi Jinping impulsa la lucha anticorrupción en el ejército chino

"No debe haber nadie en el Ejército que albergue deslealtad hacia el Partido (Comunista gobernante)", manifestó Xi en declaraciones publicadas por la agencia oficial de noticias Xinhua.

Xi habló en una reunión plenaria de la delegación del Ejército Popular de Liberación de China y de la Fuerza de Policía Armada Popular, al tiempo que China celebra sus reuniones anuales de las "dos sesiones" de su máximo órgano legislativo y de su principal organismo asesor político.

Destitución de oficiales y reformas en las fuerzas armadas

Una campaña anticorrupción lanzada por Xi no muestra señales de aflojar tras más de una década. El ejército ha sido un objetivo en los últimos años, incluida la destitución de su principal general el mes pasado, mientras Xi busca reformar y modernizar las fuerzas armadas.

Analistas señalan que la campaña también es una forma para Xi, que está en su 14to año en el poder, de apartar a posibles rivales y garantizar una lealtad absoluta entre sus subordinados.

El Congreso Nacional del Pueblo destituyó la semana pasada a nueve oficiales militares, incluidos dos de la Comisión Militar Central, el máximo órgano del ejército, así como a otros del ejército de tierra, la Armada, la Fuerza Aérea y la fuerza de cohetes. Tres generales fueron apartados esta semana del principal organismo asesor político de China.

"No debe haber ningún lugar donde puedan esconderse los corruptos", citó Xinhua que dijo Xi el sábado. "La lucha contra la corrupción debe impulsarse con determinación".

Las autoridades chinas también prometieron esta semana un crecimiento del 7% del presupuesto de defensa para este año, hasta alrededor de 1,9 billones de yuanes (270.000 millones de dólares), ligeramente por debajo del aumento anual de aproximadamente 7,2% de los últimos tres años.

